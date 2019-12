Milett Figueroa se confiesa: “Si me haría un tatuaje, sería en un lugar muy privado”

La actriz y modelo Milett Figueroa se sometió a una serie de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram, para hablar sobre diferentes temas, entre ellos, la posibilidad de realizarse un tatuaje.

Al inicio de sus historias, la exintegrante de “Esto es Guerra” reveló que aún se encuentra disfrutando de su soltería.

Melissa Loza responde a Milett Figueroa por hablar de su embarazo

Luego, la exchica reality confesó que no tiene ningún tatuaje, pero aclaró que estos le gustan mucho. “No tengo tatuajes, me gustan, pero me gusta verlos en otra persona”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Pero lo que más llamó la atención fue que Milett Figueroa confesó que le gustaría hacerse un tatuaje en una zona íntima de su cuerpo. “Si me tatuara en algún lugar, sería en un lugar muy, muy privado, para que nadie lo vea", señaló la actriz.

En otra sus historias de Instagram, la modelo dijo que anhela volver a la pantalla chica. “Extraño muchísimo actuar, estoy ahora concentrada en un proyecto personal y encaminada en ese proyecto. Quien sabe más adelante pueda volver (a la televisión)”, expresó Milett Figueroa.

Milett Figueroa sorprende con filtro en Instagram

En septiembre del 2019, Milett Figueroa sorprendió al compartir un video donde su rostro aparecía con razgos felinos.

“He regresado de hacerme un par de cirugías. Necesitaba un cambio total. Me he puesto pómulos, porque siempre me han gustado los pómulos. Me reduje los ángulos, ya estoy harta de los ángulos. Me puse un poquito de boca porque me faltaba. Me reduje la nariz porque no sé por qué la tenía así. También me levanté las cejas en su totalidad y los ojos me los he reducido porque me dio la gana y ahora me veo mucho más felina”, decia la modelo, de forma irónica, en el clip.

Y es que solo se trató de un filtro que usó la exchica reality para bromear con sus fans en Instagram.