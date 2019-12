Marco Antonio Solís: Las 10 mejores canciones del 'Buki’ que le rinden tributo al amor [VIDEOS]

Marco Antonio Solís, uno de los cantautores mexicanos más reconocidos a nivel mundial, está de cumpleaños; 60 años de vida que no se notan en la piel tersa que conserva y en el sólido cabello que lleva con orgullo desde hace décadas.

El “Buki” madura pero como el buen vino. Físicamente está intacto, así como su talento que lo mantienen vigente. ¿Quién no ha llorado con su melodiosa voz que le canta al amor y al desamor? ¿Quién no se ha regocijado en el despecho con “O me voy o te vas” o quién no se ha arrepentido con “Si no te hubieras ido”?

Para un maestro de la música se le deben todos los honores y hoy en su onomástico la celebración tiene que ser como se debe: con sus mayores éxitos. Aquí te hacemos un repaso con 10 de sus mejores hits de Marco Antonio Solís. ¡Disfrútalas!

1. “Si no te hubieras ido”

Como parte de la banda sonora de la película “Y tu mamá también” del reconocido director mexicano, Alfonso Cuarón, esta canción explotó y se metió en los corazones de las personas como un himno de sufrimiento de un amor que se fue.

2. “Tú cárcel”

Esta canción es uno de sus temas más pedidos en los conciertos del “Buki”; una composición que nos habla de los recuerdos y del amor sincero.

3. “La venia bendita”

Este sencillo la canta acompañado de un mariachi, es una de las canciones que se convirtió en un hit de manera instantánea en la carrera del artista oriundo de Michoacán.

4. “Más que tu amigo”

Una cumbia pegajosa que demuestra la versatilidad del cantautor mexicano y que provoca un baile pegadito junto a la pareja.

5. “Navidad sin ti”

Una canción infaltable en la noche navideña que nos evoca a los amores pasados y que recordamos cantando a viva voz.

6. “Tres semanas”

Un de las típicas canciones que nos engañan con la letra. Aunque pareciera que nos cuenta una historia de despecho entre una pareja de enamorados, en realidad este sencillo nos habla sobre el sufrimiento de los padres cuando los hijos se marchan lejos.

7. “Morenita”

El “Buki” indaga en sus inicios de música de banda con esa canción. En la versión en vivo Marco Antonio Solís aparece marcándose un quebradita sabrosa en el escenario.

8. “Perdedor”

Este hit la canta junto a Enrique Iglesias con quien ensambla muy bien la voz para lograr una canción única e inolvidable.

9. “O me voy o te vas”

Una composición que nos recuerda que, aunque puedas estar enamorado, muchas veces lo mejor es que cada uno siga su camino.

10. “Si te pudiera mentir”

Una canción que derrocha honestidad: a veces el amor duele mucho y en ocasiones el dolor es tanto que ni siquiera se puede mentir al respecto.