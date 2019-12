Magaly Medina sobre su regreso a la televisión: “Pensé en abandonar el barco”

Magaly Medina lo confesó todo. La conductora de “Magaly TV, la firme” reveló que durante las primeras ediciones de su programa, pensó abandonar la televisión peruana.

El rating no le favorecía y le afectaba ver los mínimos resultados, por lo que su esposo Alfredo Zambrano, le propuso pagarle un sueldo con la condición de que pase más tiempo con él.

Sin embargo, Magaly Medina no desistió y continúo con “Magaly TV, la firme”, uno de los programas más polémicos del año. Todo gracias a los llamados ‘ampays’ donde se expusieron las infidelidades de personajes de la farándula peruana como Pedro Gallese, Pedro Loli y Christian Domínguez.

Magaly Medina, conductora de “Magaly TV, la firme”.

“Pensé en abandonar el barco. No lográbamos remontar las cifras con la propuesta inicial y fue muy complicado volver a ganarnos al público que antes nos sintonizaba. También habían dos generaciones que crecieron durante los años que estuve explorando otros terrenos televisivos y que no me conocían”, señaló la periodista de ATV al Trome.

“Regresar al formato de ‘Magaly TV’, que formaba parte de mi pasado televisivo, ha sido difícil. Creí que el público lo rechazaba con tanta saturación de la farándula en la pantalla chica. No quería darles más de lo mismo. Tuve que recordarle a la audiencia que la pionera fui yo y que después de tanta copia, ‘la firme’ estaba de regreso”, añadió.

Teme por represalias de futbolistas. Sobre sus polémicos ‘ampays’, Magaly Medina admitió que piensa que le pueden hacer cualquier cosa ‘para sacarla del camino’.

“Cuando te metes con gente que se cree intocable y poderoso siempre habrá cartas notariales y amenazas de juicios, los periodistas estamos preparados para ese y otro tipo de coacciones. Aunque hoy en día, más le temo a la gente de dudosa reputación que rodean a algunos futbolistas. No sé de lo que serían capaces de hacerme con tal de quitarme del camino”, expresó la popular ‘Urraca’.