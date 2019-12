Alexandra Méndez vuelve a “El Valor de la Verdad” con desgarradoras declaraciones

Alexandra Méndez será la nueva participante del sillón rojo. Así lo informó Beto Ortiz en su cuenta de Instagram.

El periodista dejó ver algunas de las preguntas que ‘La Chama’ responderá al revivir su tormentoso pasado con su declaraciones.

Una de las interrogantes que Beto Ortiz formula es: “¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?, a lo cual ella responde: “Yo me derrumbé, dije: ‘me quieres ver para que violarme, matarme'".

Otras de las preguntas que le hacen es si estuvo a punto de ser violada en una discoteca, a lo que la modelo narra el momento que le tocó vivir.

Alexandra Méndez en "El valor de la verdad".

“En las cámaras aparezco hablando y tomando con un chico que me sigue al baño, luego va detrás de mí y no vi más […]. Preguntaba insistentemente qué me pasaba, se puso como nervioso”, fueron las declaraciones de Alexandra Méndez.

Además, la venezolana contó entre lágrimas que fue víctima de un acosador quien se hizo pasar como uno de los amigos de Nicola Porcella.

PUEDES VER Alexandra Méndez y los escándalos que la hicieron popular en el mundo de la farándula

En otro video compartido por el conductor de “El Valor de la Verdad”, la modelo muy nerviosa relata que ya no es la misma persona de antes y que ahora tiene que salir a la calle con seguridad.

“Me pego más a amigos y ellos saben por qué, porque estoy más paranoica y cuando salgo siempre estoy mirando a mi alrededor, viendo todo. Ahorita puedo salir un poco más. Hubo un tiempo que estaba en mi casa encerrada, no podía ir al gimnasio, le tenía miedo a todo. No podía dormir, yo cerraba los ojos y era como que me venían cosas a la cabeza, no sé”, exclamó la ‘La Chama’.