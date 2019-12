¿Quién es Ana Siucho, la médica que le dará el “sí” a Edison Flores?

Ana Siucho, la futura esposa de Edison “Orejas” Flores, mantiene un perfil bajo, lejos del mundo mediático que alude a un deportista de élite, modelo, actriz o chico (a) reality. Es novia del futbolista, pero eso no ha sido sinónimo de que se encuentre envuelta en algún escándalo o situación que ponga en riesgo su relación.

Sin embargo, tampoco es de las personas que mantenga una vida paralela a lo que muestra en redes sociales. En su cuenta de Instagram publica historias y fotografías de viajes, reuniones y demás momentos únicos que protagoniza con el popular ‘Orejas’.

Ana Siucho nació en Lima y estudió en el colegio Carmelitas. Después de terminar la secundaria, eligió la carrera de Medicina Humana, profesión que actualmente la ejercería. Su hermano es el también futbolista Roberto Siucho, quien actualmente juega en el Shanghái Shenxin de China. De hecho, fue a través de su consanguíneo que conoció al joven deportista ‘Orejitas’.

Ana Siucho, inicialmente, rechazó a Edison Flores por la amistad que este tenía con Roberto Siucho. (Foto: Instagram)

¿Cómo conoció a Edison Flores?

El idilio entre Edison Flores y Ana Siucho es conocido. El volante de la selección peruana y la médico coincidieron en una reunión organizada por Roberto, cuando los dos militaban en Universitario de Deportes. Desde entonces, la pareja entabló una amistad. Con el pasar del tiempo, Edison dio un paso más y expresó sus sentimientos por la joven.

“Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, reveló el ‘Orejas’ al programa Reporte Semanal. No obstante, con el transcurrir de los días, finalmente triunfó el amor.

En ese contexto, Edison Flores explicó que su prometida tiene “un carácter fuerte”. Ana Siucho, en cambio, no duda en responder cada vez que le cuestionan su relación.

“Vivo como reina gracias a mis papás, por haberme educado y darme todo lo que un hijo necesita para ser feliz. No se necesita de un hombre para serlo”, le contestó a una cibernauta, dejando en claro que es una mujer autosuficiente.

La boda de Edison Flore y Ana Siucho

Después de cinco años de romance, Edison Flores le propuso matrimonio a Ana Siucho el pasado 11 de mayo. La confirmación se dio a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. “Sí, acepto. Una y mil millones de veces entregarte mi corazón, para que lo cuides hasta que seamos viejitos. Te amo hasta el infinito y más allá”, escribió la novia del seleccionado peruano en sus redes sociales.

Desde aquel momento, los novios empezaron a ultimar detalles para su boda. En el camino, Ana se dio tiempo para celebrar su despedida de soltera, visitando el parque temático de Disney en Orlando, Florida, junto a sus amigas más cercanas. Del mismo modo, el futbolista hizo lo suyo con sus amigos, con quienes ha pasado las últimas fechas de su actual estado civil.

Este sábado 21 de diciembre, Edison Flores y Ana Siucho se darán el “sí, acepto”. La ceremonia religiosa será en una iglesia de Surco y la fiesta en el Estadio Monumental de Ate, donde se ha colocado un domo transparente en la cancha, para recibir a 800 asistentes. La boda será transmitida desde las 7:00 pm a través de las pantallas de Latina.