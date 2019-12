Erik Rubín reacciona ante polémico mensaje de Andrea Legarreta sobre ‘infidelidad’ [VIDEO]

La conductora de televisión del programa matutino “Hoy”, Andrea Legarreta, volvió a ser tendencia en sus redes sociales en los últimos días, al generar sospechas sobre un polémico mensaje que dejó entre ver una crisis matrimonial por una infidelidad de parte del cantante y actor Erik Rubín.

En una de sus historias de Instagram, la también actriz publicó una imagen con un texto dirigido a “Querida Zorra: Él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios. Gracias”. Aunque la frase no fue escrita por Legarreta, al final concluyó la foto con un “¡Ups! Jajajaja lo amé”.

Polémico mensaje

PUEDES VER Pedro Ferriz Hijar quiere suicidarse tras serle infiel a su esposa con un travesti

Por el momento, Legarreta aseguró que el post lo subió solo porque se le hizo chistoso y ninguno de los dos ha vuelto a hablar del tema y tampoco han publicado algún otro mensaje.

“Fui el último en enterarme”

Por su parte, Erik Rubín afirmó que él ni siquiera estaba enterado de la publicación de su esposa y consideró que los medios solo buscan generar polémica al dar demasiada importancia a situaciones ligeras como esta: “Soy el último en enterarme, de repente todos se agarran o les gusta hacer chisme” Ni enterado estaba, ella no me había platicado, yo me enfoco en lo mío y es obvio que de repente suceden cosas que nos platicamos, pero esto ni si quiera me lo había platicado”, dijo.

PUEDES VER Anette Cuburu habla sobre supuesto romance con Raúl Araiza [VIDEO]

Cabe resaltar, que ambos formalizaron su relación desde el año 2000, ahora son padres de dos hijas; asimismo, el músico aprovechó la entrevista para cambiar el tema y hablar sobre el debut de su primogénita Mía como solista y lo emocionados que están todos en la familia.

Además, añadió: “Estamos produciendo unos temas. Desde hace algunos años ya, ella tiene una inquietud por la música, de estudiar, de aprender y por grabar. Ya le habíamos grabado algunas cosas, ahorita hicimos el experimento de grabarle tres canciones y vamos a decidir por qué camino nos vamos a ir y esperemos sacar algo el próximo año, comentó.