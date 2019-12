Marisol no descarta estar en “El valor de la verdad” tras exigencia de su esposo

Marisol Ramírez, durante una entrevista con Mónica Cabrejos, no descartó sentarse en el temido sillón rojo de “El Valor de la Verdad” al revelar que su aún esposo le exigiera la mitad de los bienes que ostenta.

‘La faraona de la cumbia’ sostuvo que “por amor” cambió la opción de bienes separados a ‘compartidos’ con Carlos Gómez, padre de su segundo hijo, y sobre quien explicó que nunca "ha sido su mánager y que no ha trabajado para ella ni para su empresa”, porque solo la acompañaba en sus giras.

“(Carlos) me molestaba siempre que he hecho separación de bien porque pensaba que él me iba a robar, porque no confiaba en él. Recién me había casado, estaba enamorada como cualquiera. Entonces para llevar mi matrimonio bien, lo hice por amor a él. Quería que las cosas se llevaran mejor, para que no esté pensando y torturando con lo mismo siempre en casa", manifestó.

"Pero resulta que él me decía ‘yo te voy a devolver el día si es que nos separamos, porque no me puedo quedar con lo que no me pertenece. Mira cuánto tiempo ha pasado yo he estado allí diciéndole y no le ha dado la gana. Ahora está pidiendo el 50% de lo que me pertenece, las propiedades de mis hijos”, acotó Marisol Ramírez.

La cantante Marisol Ramírez no descartó estar en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”, debido al reciente problema que afronto con su aún esposo Carlos Gómez.

“’El valor de la verdad’ me viene hablando hace tiempo, coqueteando y justo ahora me hablo nuevamente. Nunca he querido estar en ‘El Valor de la Verdad’ porque creo que no lo necesito, no es necesario, pero ahora si es para decir la verdad de yo tenga que reiterar que las cosa son mías, habría la posibilidad de sentarme en un momento. Mas que todo para reiterar que las cosas con mías, para que la gente esté segura de que estoy reclamando algo correcto”, afirmó.