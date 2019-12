Rosalía y el feminismo: así fue su potente discurso en los premios Billboard [VIDEO]

El último jueves 12 de diciembre, durante el evento Billboard ''Mujeres en la música'', la popular cantante española Rosalía dio un fuerte mensaje feminista tras recibir el premio ''Estrella Emergente 2019′'.

La intérprete de ''Con Altura'', quien ha cosechado una larga lista de premios en los últimos meses, reivindicó la igualdad de género en la música y recordó a las mujeres que la inspiraron artísticamente.

Rosalía fue reconocida en los premios Billboard ''Mujeres en la música'', como la Estrella Emergente 2019. Esto, tras el despegue que ha tenido su carrera durante este año.

La ceremonia, que busca destacar los logros y presencia de las mujeres en la industria musical, tuvo lugar en Los Ángeles, California en Estados Unidos. Tras recibir el premio, la cantante dio un emotivo y potente discurso feminista.

Rosalía recibió el premio ''Estrella Emergente 2019''. Créditos: El Periódico.

''Desde hace dos años es una figura clave para mí'', dijo la cantante referiéndose a su representante. ''Juntas queríamos crear un equipo compuesto solo por mujeres, eso era esencial para nosotros. No podríamos haber hecho todo esto sin vosotras'', continuó.

Rosalía hizo hincapié en que desde muy joven era consciente de la importancia que tendrían las artistas femeninas en su producción artística. ''Cuando tenía 15 años y entré por primera vez en un estudio de grabación mis grandes inspiraciones siempre fueron mujeres. Desde Lola Flores a Janis Joplin, pasando por Patti Smith'' mencionó.

La cantante española también se refirió a su búsqueda de la igualdad de género, en la industria. '' [...] me sorprendió ver que todo eran hombres, desde el ingeniero de sonido al productor, pasando por los músicos. [...] me chocó tanto que desde entonces no he dejado de luchar para que siempre haya el mismo número de hombres y de mujeres en el estudio. Tan simple como eso'', enfatizó.

Rosalía finalizó su discurso feminista resaltando la importancia de reconocer el trabajo que hicieron artistas mujeres en décadas pasadas. ''Estamos aquí gracias a todas las mujeres que nos abrieron el camino antes de que llegáramos nosotras. Y ahora nos toca a nosotras estar aquí para abrir camino a las que vendrán”, indicó.