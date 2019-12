Erick Elera: “Me personaje de ‘Joel’ ha sido una bendición y una maldición”

Erick Elera se mostró un tanto preocupado al contar que ‘Joel’, personaje que interpretó en “Al fondo hay sitio”, le ha traído muchas satisfacciones pero también problemas a lo largo de su carrera.

De acuerdo a las declaraciones del actor y cantante, muchas personas no toman en serio su carrera musical, por la gran popularidad que ganó su personaje.

"Mi personaje de ‘Joel’, en ‘Al fondo hay sitio’, ha sido un bendición y a la vez una maldición, porque no permite que la gente vea con seriedad los temas musicales que yo hago. Ha sido un arma de doble filo. Soy consciente de que en la música lucho contra eso", comentó.

Erick Elera anunció que, el año que viene, se enfocará más en impulsar su carrera como cantante. “Quisiera darle más fuerza a la música, pero a veces el tiempo en la parte actoral me limita un poco”, precisó.

Por otro lado, Elera indicó que, hasta el momento, no está seguro si continuará formando parte del elenco de “De vuelta al barrio” en el 2020, donde interpreta a ‘Oliverio’ debido a que los horarios le resultan bastante complicados. “Honestamente, no sé si voy a seguir, aún no hemos conversado. Lo que pasa es que son bastante tediosos los horarios de las grabaciones y la distancia”, señaló.

En este sentido, Erick Elera sorprendió al revelar que, se encuentra trabajando mucho más que lo que acordó con la producción de dicha serie antes de empezar las grabaciones. “Yo quiero un poco más de tiempo, porque creo que estoy trabajando más de lo que se acordó al principio”, aseguró.