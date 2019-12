Adiós a una grande del pop rock

Así como algunas canciones marcan momentos importantes en nuestras vidas, existen intérpretes como Marie Fredriksson que serán difíciles de olvidar. De espigada figura, Marie era de aquellas mujeres que poseían esa mezcla de dulzura y fuerza cuando cantaba con aquella voz capaz de conmover al más imperturbable.

La emblemática integrante del dúo sueco Roxette murió a los 61 años tras una larga lucha contra un cáncer cerebral que se ensañó con ella los últimos 17 años. El mal se lo diagnosticaron en 2002 y en todo este tiempo le dejó secuelas como problemas de visión, sordera por un oído, dificultades para moverse e incluso pérdida de memoria. Sin embargo, nada de aquello hizo que ella perdiera las ganas de seguir cantando. El diario El País reseña cómo fueron sus últimos conciertos en 2016. “A pesar de los intensos dolores y las secuelas de su enfermedad, Marie Fredriksson conservó hasta el último minuto la elegancia y las ganas de expresarse desde un escenario. Se presentaba sentada en una silla, vestida con una chaqueta blanca, camisa del mismo color y corbata negra. Como una especie de homenaje a David Bowie o a ella misma, porque siempre fue muy dandi. En la mano derecha el micrófono; en la izquierda, un bastón de metal. Cruzaba las piernas y sacaba adelante las actuaciones gracias a ese portento de voz que tenía”.

Per Gessle, su compañero de Roxette desde 1986, escribió: “El tiempo pasa muy rápido. Parece que fue hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué fantástico sueño tenemos para compartir! Gracias Marie, gracias por TODO (...) Las cosas nunca serán lo mismo”.

Hace poco, Marie escribió su autobiografía Listen to My Heart (Escucha mi corazón), que hace alusión a uno de sus éxitos: ‘Listen to Your Heart’. En este habla del proceso de su enfermedad y de otros episodios que marcaron su vida, como la muerte de su hermana cuando ella solo tenía ocho años. Fredriksson señala que ese episodio la marcó profundamente y le ayudó a tener un espíritu resistente y combativo. Una actitud que conservó, sin lugar a dudas, hasta el final.