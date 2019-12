Melissa Loza responde a Milett Figueroa por hablar de su embarazo

Melissa Loza y Milett Figueroa años después de Guty Carrera. Las ex chica reality tuvieron una rencilla años atrás por haber sido vinculadas en un trío amoroso con el hijo de Edith Tapia.

En la actualidad, ambas se dedican a actividades distintas, la exguerrera se convirtió en actriz, mientras que su excompañera viene asumiendo un nuevo reto en su vida, su segundo embarazo.

Cuando todos pensaban que Milett Figueroa no iba a declarar respecto a la gestación de Melissa Loza, sorprendió brindando buenos deseos en esta etapa.

Asimismo, la exnovia de Guty Carrera tuvo unas palabras para la modelo luego de enviarle saludos.

“A todas las personas que me desean buenas energías, buena vibra, yo se los retribuyo”, declaró Melissa Paredes respecto a Milett Figueroa.

Roberto Martínez y Melissa Loza

Milett Figueroa no fue la única que le dedicó un mensaje a la futura madre, también lo hizo Roberto Martínes, quien rescató la buena relación que tiene con ella.

“Los veo super juntos, super unidos y eso es super bacán. La verdad no me esperaba que Meli salga embarazada después de tanto tiempo, 17 años, y que lo haya tomado así, que esté tan contenta, me parece genial”, expresó el exfutbolista.

Ante estas declaraciones, Melissa Loza solo agradeció el gesto a su ex pareja y también reconoció que fue una importante figura para su hija Flavia. “Él le tiene mucho cariño y es una alianza que no se puede romper. Estoy muy agradecida por el amor que le tiene a mi hija y viceversa”, acotó.