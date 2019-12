Eugenio Derbez afirma que el feminismo afecta a la comedia

La lucha del feminismo en Latinoamérica crece a pasos agigantados y México no es la excepción. Eugenio Derbez, uno de los comediantes más exitosos de este país, confesó que todo el poderío de la lucha feminista, así como otros temas polémicos y delicados, han perjudicado directamente el arte del humor.

“Por supuesto que están enojadas y tienen toda la razón de estar enojadas; pero, se ha salido de las manos y una cosa ha contaminado a otra y al final pues sí ha perjudicado a la comedia, ya no puedes hacer chistes de nada”, dijo el mexicano.

Last One Laughing, conocido como LOL, es un proyecto del actor para la plataforma Amazon Prime. En el marco del estreno de su segunda temporada, Derbez fue objetado sobre su posición en relación al trabajo de los jugadores del América Sub 17 al mofarse del performance “Un violador en tu camino”.

El actor mexicano, muy molesto, afirmó que si el vídeo hubiese salido en años anteriores las reacciones no hubieran sido iguales. Por el contrario, los mexicanos habrían dicho “ah, qué chistoso, qué ingenioso”.

“Antes te burlabas de todo, la comedia de eso se trata de burlarte de todo, ahora no se puede, te crucifican”, sentenció el comediante.