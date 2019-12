Aída Martínez compara a esposa de Christian Cueva con Blanca Rodríguez: “Podrían ser familia”

Aída Martínez se pronunció sobre la boda que protagonizará en unos días el futbolista Christian Cueva. La arequipeña no dudó en tildar de “patético” el matrimonio con su pareja Pamela López.

Ella considera que el jugador de la Selección Peruana utiliza su unión civil para “tapar” sus infidelidades. Dichas declaraciones lo dio para un conocido medio de prensa local.

Aída Martínez.

“Qué rápido Christian (Cueva)... Me parece súper oportuno que pidas la mano a tu mujer cuando te han ‘ampayado’ 300 veces con diferentes mujeres, es como que la pido ahorita o se me va. Me parece un poco patético, es evidente que lo está haciendo como para callarle la boca”, dijo la motociclista.

También reveló que no está segura si el popular ‘Aladino’ le habría escrito también, pues sus mensajes suelen irse a la carpeta de no deseados.

"Bueno, si me mandó (mensajes), no lo he leído porque a veces me llegan mensajes retrasados que no los he abierto", indicó al diario Ojo.

Christian Cueva.

Aída Martínez deja mensaje a esposa de Christian Cueva

En otro momento de la entrevista, Aída Martínez le dejo un mensaje a Pamela López y le pidió que se “quite la venda de los ojos”.

"Yo le daría el beneficio de la duda si fuera una, pero estamos hablando de un montón de chicas. Mujer, por favor quítate la venda de los ojos", expresó.

“¿Cuántos años tienen?, bueno creo que tienen tres hijos y creo que la mujer ya se dio por vencida, ya lo aceptó nomás”, agregó la esposa de Cueva.

Christian Cueva y su esposa.

Aída Martínez compara a esposa de Cueva con Blanca Rodríguez

En ese sentido, añadió un polémico comentario, comparándola con la pareja de Juan Manuel ‘El loco’ Vargas, Blanca Rodríguez.

“Claro, podrían ser familia. Me parece patético, si me pides mi opinión en lo personal no aceptaría ese anillo así sea una chica, dos o tres. Siempre hace lo mismo, escribirles a las chicas para invitarlas de viaje”, declaró.