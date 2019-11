El valor de la verdad [EN VIVO]: Olinda Castañeda arremeterá contra Tilsa Lozano en el sillón rojo

Este sábado Olinda Castañeda promete remecer la farándula local con sus declaraciones en el temible sillón rojo de “El valor de la verdad”. La modelo se presentará por segunda vez en el programa desde el 2016.

La transmisión podrá ser vista por televisión a las 10:00 PM a través de la señal de Latina o también seguir el minuto a minuto desde la página web de La República. Las preguntas se centrarán en Tilsa Lozano, quien fue captada dos veces junto a la también exchica reality.

Olinda Castañeda en Instagram.

En los avances emitidos, Olinda Castañeda contará detalles tras dicho ‘ampay’. Entre sus confesiones contará a detalles la vez que descubrió mensajes de la exsaliente del ‘Loco’ Vargas en el teléfono móvil de Jackson Mora.

"¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?”, "¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel en Panamá?", son algunas de las preguntas que los televidentes podrán escuchar este sábado a las 10:00 PM.

Captan a Tilsa Lozano con Jackson Mora, pareja de Olinda Castañeda

Hace poco más de dos meses, las cámaras de “Magaly TV, la firme”, captaron a la ex ‘vengadora’ Tilza Lozano con Jackson Mora, quien en ese entonces era pareja de Olinda Castañeda.

Ambos fueron vistos ingresando aun conocido y exclusivo restaurante de la Costa Verde de Lima en compañía de otras personas. Luego, el grupo se dirigió a una discoteca donde fueron resguardados por agentes de seguridad.

Tras lo ocurrido, Magaly Medina reveló unos audios de la modelo hablando sobre dicho ‘ampay’. “Yo sabía que iba a pasar esto. De todas maneras iba a pasar algo. Claro, ya lo notaba raro", dijo Olinda.

“Esta chica sabía que yo tenía una relación con él y obviamente ella tiene una fama de no tener escrúpulos. De meterse en relaciones, entonces, no me sorprende. Pero bueno, ahí le dejo mis sobras”, continuó.