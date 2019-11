Alondra García Miró recuerda a su madre con tierno mensaje en Instagram

Alondra García Miró compartió a través de su cuenta de Instagram un tierno y extenso mensaje dedicado a su madre, quien falleció hace muchos años. La modelo recordó, entre líneas, la partida de la persona que le dio la vida y cómo afronta su día a día ahora que no encuentra junto a ella.

No es la primera vez que la actual pareja de Paolo Guerrero escribe o se pronuncia sobre su madre. Siempre la tiene presente, a pesar de que hayan pasado 9 años desde su tan temprana ausencia.

Alondra García en Instagram.

A través de un ‘post’ de Instagram, la ‘ojiverde’ le dedicó una entrañable nota, acompañándola de un par de fotografías inéditas, donde se pone en evidencia el gran parecido que tienen ambas.

“Eres y serás el amor más lindo de mi vida por siempre. No hay día que no te piense, que no te converse, que no te extrañe. Mi pedacito de cielo. Mi ángel, mi reina, mi todo. Te extraño tanto mamita linda.. pero sé que estás conmigo, más cerca que nunca” escribió Alondra García.

Captura de Instagram.

La modelo inauguró recientemente su restaurante “Mercatto Verde”, y por tal motivo, agradeció a su madre por el amor y las lecciones que le dio en vida.

"Gracias por cuidarme y por ser la luz que ilumina mi camino. Te amo infinito. Con toda mi alma. Con todo mi corazón", agregó.

Finalmente la exchica reality le dedicó una pequeña línea al recuerdo que siempre tiene de ella y que le ayuda a superarse cada día más. “Ese sol de tu sonrisa. Recordándome tu amor”, finalizó.

Madre de Alondra García.

Alondra García deja mensaje a Paolo Guerrero

La ‘ojiverde’ no oculta su amor por el futbolista peruano Paolo Guerrero. Tras ser captados en un aeropuerto de Brasil, ahora la modelo no lo oculta más y comparte mensajes de amor a través de su cuenta de Instagram.

El ‘depredador’ también comparte sus sentimiento por la modelo, incluso poniendo a descubierto detalles, como una fotografía del 30 de setiembre, tomada en el mismo lugar donde se encontraba su pareja, pero desde otro ángulo.