La reconocida actriz británica Helena Bonham confesó hace poco la petición que le hizo al príncipe William.

Gracias a su papel de la princesa ‘Margarita’ en “The Crown”, conoció al hijo mayor de Lady Di. Y, al parecer, estar cerca de la realeza le animó a intentar tener un contacto más directo.

Helena Bonham pidió al príncipe William que fuera padrino de su hija

La famosa intérprete de 53 años contó en una entrevista con el programa “Watch What Happens Live With Andy” que no solo le presentaron al futuro rey de Inglaterra, sino también compartió un par de tragos con él. Eso sí, no reveló por qué estaban brindando.

“Es cierto que estaba borracha, pero no lo suficiente como para no querer volver a beber alcohol en mi vida (…) Pero debo decir que William tampoco iba muy sobrio. No digo en plan mal, sino en plan divertido”, comentó Helena Bonham antes de soltar el peculiar pedido.

Tras el efecto del alcohol, la británica se animó a pedirle al hermano de Harry que fuera el padrino de su segunda hija.

“La cosa es que cuando nació mi primer hijo le pedí a todos mis amigos que fueran su padrino, así que Billy acabó teniendo 11 (…) El problema es que cuando llegó Nell, mi segunda hija, ya no quedaba nadie disponible. Y entonces se me ocurrió que si conseguía que el príncipe William fuera su padrino esa diferencia quedaría compensada”, dijo.

Luego de haberle pedido directamente, Helena no recibió la respuesta que quería. “Me dijo que no quería a alguien como él como padrino de mi hija. Y eso fue todo. Obviamente, mi plan no funcionó”, concluyó la intérprete, que tuvo que buscar a un sustituto para Nell, fruto de su matrimonio con Tim Burton y que ahora tiene 11 años.

¿Quién es Helena Bonham?

Helena Bonham es una actriz británica de 53 años. A lo largo de trayectoria ha sido ganadora del premio BAFTA y nominada al Óscar en dos ocasiones. Hizo su debut como actriz en una adaptación para televisión de “A Pattern of Roses” antes de obtener su primer papel como protagonista en “Lady Jane”.

No obstante, su interpretación más recordada es de ‘Bellatrix Lestrange’ en la saga de Harry Potter.