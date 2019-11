Magaly a Jefferson Farfán y Melissa Klug: “No han demostrado ser padres maduros”

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, ha causado gran revuelo con sus duras palabras hacia su madre asegurando estar cansada que su madre hable constantemente de su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, a quien la excombatiente defendió. Ante esto, Magaly Medina criticó tanto a la ‘blanca de Chucuito’ así como a la ‘Foquita’ por estar en constantes enfrentamientos públicos demostrando una actitud poco “madura” como padres.

Magaly Medina comenzó haciendo una crítica a Samahra Lobatón, a quien calificó como una chica rebelde la cual no tuvo el debido control de sus padres.

Magaly Medina calificó a Samahara Lobatón como "rebelde"

“Esta chiquita entró cuando tenía 16 años a ‘Combate’, estaba en el colegio. Creo que siempre tuvo un espíritu bastante rebelde, bastante impulsivo, al punto de querer participar en un reality, parece que a los padres no les quedó otra alternativa…”

Pero envió un mensaje hacia Melissa Klug: “… A veces, los padres solemos engreír a los hijos y queremos concederles todos sus caprichos. A veces, hay que pensar en las consecuencias de meterlos a trabajar en un ambiente donde hay gente mucho mayor”.

Samahra Lobatón tuvo un breve paso por "Combate". Magaly Medina deslizó que esto fue capricho de la hija de Melissa Klug

Producto de haber ingresado a “Combate”, Magaly Medina reflexiona sobre que en ese momento Samahara Lobatón e Ivana Yturbe se hicieron amigas, cuando la modelo era una de las más íntimas de su madre.

“Ivana era una de las mejores amigas de Melissa Klug en un momento. Entonces, se hicieron amigas las dos chicas, Ivana es mayor que Samahara; ahí comenzaron las desavenencias, A Melissa no le encantó el grupo que frecuentaba Ivana, el estilo de vida de esta chica ya mayor para su hija que aún no tenía la mayoría legal de edad”.

Sin embargo, y no contante con lo anterior dicho, Magaly Medina cambió el foco de su crítica y esta vez apuntó hacia Jefferson Farfán y Melissa Klug por los constantes dimes y diretes públicos, principalmente, por temas relacionados a los dos hijos que tuvieron juntos.

“A Melissa (Klug) se le abrió una brecha que no debió permitir, porque ya tiene varias. Ya tiene un enfrentamiento constante con el padre de sus hijos, ni Jefferson ni ella han demostrado ser los padres maduros que unos niños necesitan, porque aquí es cuestión de sentarse los dos, no de que la ex pareja mande cartas notariales, ni que ella ande mendigando cariño, viaje para los hijos, se ve horrible que unos padres que están criando a unos niños estén enfrentándose públicamente”.

Magaly Medina también criticó a Melissa Klug y Jefferson Farfán por constantes enfrentamientos

Sin embargo, la periodista aseguró que esto no es responsabilidad de una sola de las partes, sino de ambos el buscar puntos de conciliación.

“… Pero eso no es culpa de un padre, sino de dos. Aquí los maduros deben ser los dos, porque deben de pensar en el bien principal, en satisfacer las necesidades económicas y emocionales de sus dos pequeños”.