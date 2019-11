Melissa Klug responde a su hija Samahara: “No aprobé algunas conductas”

Luego que Samahara Lobatón confirmara que se encuentra distanciada de su madre, Melissa Klug dejó una “carta abierta a la opinión pública” en su cuenta de Instagram para aclarar lo que pasó con su hija que el 20 de noviembre cumplió 18 años.

La expareja de Jefferson Farfán lamentó las declaraciones de Samahara Lobatón, porque sus otros hijos hijos son los más afectados, quienes “nunca se han visto inmiscuidos en estos temas”.

Melissa Klug aseguró que no sabe por qué la primera hija que tuvo con Abel Lobatón ha salido a respaldar a la ‘Foquita’ en Instagram. “Las razones que la motivan las desconozco, entiendo que por su edad (Samahara) haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo estos puede afectar a sus hermanos y hermanas”, dijo la empresaria sobre la exintegrante de “Combate”.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que no arremeterá contra su hija. “Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, expresó en Instagram.

La chalaca indicó que ella siempre mantuvo a sus cinco hijos al margen de los pleitos legales que tiene con Jefferson Farfán “porque son temas que tienen que ser tratados por los mayores y los abogados”. “Nunca las quise involucrar porque siempre velé por su tranquilidad”, añadió.

Melissa Klug aprovechó su carta abierta para agradecer a su madre y a su abuela por haberle ayudado a criar a sus cinco hijos. Resaltó que se ha portado como una amiga con sus hijas, pero también las ha corregido. “Me ha tocado ser amiga y también mano dura y fuerte para encaminarlas y salvaguardarlas, pero siempre he respetado la individualidad de cada una de ellas y ellos, pero tampoco puedo evitar que tomen sus propias decisiones, sean buenas o malas, ahí estaré yo siempre para ellos”.