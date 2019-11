Ella es Alia Shawkat, la supuesta nueva novia de Brad Pitt

Alia Shawkat es una actriz estadounidense de 30 años, conocida por su participación en las series televisivas ‘Arrested Development’ y ‘Transparent’. Ha sido involucrada sentimentalmente a Brad Pitt por sus diversas salidas a obras de teatro y galerías de arte.

Al parecer, Pitt habría encontrado el amor en otra actriz después de haberse separado de Angelina Jolie en 2016. Sin embargo, Alia siempre ha mantenido un perfil bajo debido sus producciones indie y por eso no es muy mediática. En esta nota te enseñamos quién es esta actriz de la que todos están hablando.

Imágenes de la supuesta pareja circulan por portales y redes.

Apariciones en TV y cine

Lejos de la atención que ha recibido por sus citas a restaurantes y galerías de arte junto a Brad Pitt, Alia Shawkat ha formado su camino en la televisión y cine con producciones indie, dramas y comedias.

Su primera aparición en televisión fue en el drama ‘JAG’, transmitido por el canal CBS en 1999. Alia interpretó a la versión joven de Sarah MacKenzie en la producción con temática legal y militar.

Dos años más tarde, Alia interpretó al personaje Hannah Rayburn de niña en el show ‘State of Grace’. El programa se mantuvo dos temporadas al aire.

En 2003 llegó uno de los papeles más importantes en la carrera de Alia Shawkat como actriz. Alia interpretó a Maeby Fünke en el programa de FOX ‘Arrested Development’, conocido en hispanoamérica como “Sacrificios de Familia”. El exitoso show de comedia fue emitido hasta inicios del 2019. Se pueden encontrar los capítulos en Netflix.

Alia Shawkat en el show 'Arrested Development'. Créditos: SBS.

Actualmente protagoniza el papel de Dory Sief en la comedia negra ‘Search Party’ transmitida por TBS. Además, recientemente apareció en el show de Netflix ‘Living With Yourself’ como la hermana de Paul Rudd.

Ha participado en películas de comedia como “Chicas Sin Frenos” junto a Ellen Page. Asimismo, formó parte la comedia romántica “Lista de pendientes” a lado de la actriz Aubrey Plaza.

Amante del arte

Además de la actuación, Shawkat está interesada en el arte y activismo. La actriz estadounidense tiene una página web donde comparte sus dibujos controversiales. Las piezas tienen temáticas de abuso sexual, critica social y política.

'Leavin', obra publicada en la web de Alia Shawkat. Créditos: Mutantalia.

Su pasión por el arte la ha llevado a relacionarse con Brad Pitt y ser protagonista de los tabloides de espectáculos alrededor del mundo. La actriz fue vista junto a Pitt en la inauguración de la exhibición ‘LA on Fire’. En las fotos compartidas por un artista se ve a ambos en la galería riendo y conversando con los asistentes.

La primera vez que asociaron a los actores fue a finales de setiembre cuando acudieron juntos a la obra de teatro ‘A Play is a Poem’ en Los Ángeles, Estados Unidos.

Abiertamente bisexual

Alia ha declarado su bisexualidad en más de un medio. La actriz no ha temido compartir cómo descubrió que le gustaban los hombres y mujeres. “Vestía de forma masculina mientras iba creciendo y recuerdo que a los 10 años mi mamá me preguntó si me gustaban los niños o las niñas. Le respondí que no lo sabía”, comentó Shawkat en la revista Out.

Alia Shawkat ha declarado abiertamente ser bisexual. Créditos: ABC Fiona Pepper.

En la actualidad, Alia confiesa ser bisexual y considera que el balance entre su lado femenino con el masculino le han permitido desarrollarse como actriz. Alia es miembro de la comunidad LGBTIQ+ y activista de los derechos fundamentales de esta comunidad vulnerable.

Al parecer esta cercanía entre Brad Pitt y Alia no serían poco comunes y pronto se les verá realizando otras actividades en conjunto. Ambos actores no han confirmado ni negado una posible relación romántica entre ellos. Solo el tiempo dirá si Alia se convertirá en la nueva novia de Brad.