Magaly arremete contra la PNP por rechazar denuncia de menor contra Zambrano

La periodista Magaly Medina presentó en su programa una denuncia que realizaron dos mujeres contra el futbolista Carlos Zambrano por invitarlas a una fiesta de donde fueron expulsadas y, posteriormente, agredidas. Sin embargo, lo que no se esperaba era que la conductora de tv revelara otro penoso suceso que involucraba a una de las presuntas víctimas.

Magaly aseguró que una de las jóvenes, quien es menor de edad, no podía realizar la denuncia contra el jugador porque la Policía le exigía la presencia de sus padres.

Magaly Medina arremete contra la PNP por rechazar denuncia contra Carlos Zambrano

“Hay una cosa que yo quiero denunciar públicamente, algo de lo que ha sido testigo mi equipo de reporteros y mi equipo de investigadores. A la menor de edad, la Policía de la comisaría de Monterrico, que queda en Olguín, no le quiso recibir la denuncia; le dijeron que tenía que ir a denunciar que la habían intentado dopar, con sus padres, sino no se le recibía la denuncia. Esta chica viene de un hogar de padres separados”, aseveró en “Magaly tv, la firme”.

La polémica periodista condenó el que la Policía no haya querido procesar la denuncia de la joven contra Carlos Zambrano y calificó de “crueldad” esta situación.

“Si cualquier chico indefenso en la calle, siendo menor de edad, que ha sido golpeado, asaltado, víctima de intento de violación o dopado, va a una comisaría y no le reciben la denuncia porque ha venido solo, por que está sin sus padres, eso me parece de una crueldad tremenda, eso no puede pasar”, comentó, completamente indignada.

Según comentó Magaly Medina, debido a esta situación tuvo que mover sus influencias para que finalmente la joven pudiera concretar la querella.

"Es inconcebible que recién hace un rato a esta chica que está desde las 6 de la mañana tratando de poner la denuncia, le hayan recibido la denuncia”, señaló. “Ya tenemos el parte policial en nuestras manos. Esto es indignante, en medio de este escándalo que tiene la policía a su alrededor, que se le escapan todos los delincuentes como si fueran ratones. Ahora los barrotes parecen que son de chocolate”, añadió.

La periodista indicó que, de acuerdo a las presuntas víctimas, la mujer que las golpeó les dijo que “ni vayan a denunciar porque Zambrano tiene mucha plata”.