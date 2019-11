Melissa Klug promociona productos con el hijo de Jefferson Farfán

Unas polémicas imágenes de Melissa Klug donde promociona productos con el hijo de Jefferson Farfán se han viralizado en las redes. Esto luego de que la empresaria anunciara que tomará medidas legales contra el futbolista por exponer a los pequeños en su película.

Sin embargo, el acuerdo habría sido roto también por ella misma. A través de Instagram, la ‘Blanca de Chucuito’ se grabó junto a uno de los hijos del futbolista para vender accesorios de celular. Las polémicas imágenes fueron difundidas por el programa “Pasa la voz”

Cabre resaltar que durante el trailer de la película “El 10 de la calle” , los pequeños sucesores de Jefferson Farfán y Melissa Klug aparecen siendo protagonistas.

Jefferson Farfán le pidió salir en su película

La empresaria reveló que el seleccionado peruano le pidió aparecer en su película. “A él le encanta la farándula, le fascina, solo que se frena porque él está en otro rubro. Es verdad, él odia que yo salga en la televisión, mil veces me lo ha dicho. En un inicio él me dijo para salir en su película y yo le dije que no. (…) Le dije que no gracias, en todo caso habla con los abogados”, escribió.

Asimismo, reveló que ya no tiene comunicación con Jefferson Farfán. “Desde que sucedió lo de Ivana Yturbe tenemos cero comunicación. (…) No me interesa salir en su película, pero como él es loco demandas, él hizo el acuerdo y se tiene que cumplir. Simplemente era avisarme y pedirme una autorización”, agregó Melissa Klug.