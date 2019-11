Selena Gomez defiende a Bella Hadid de las críticas de sus fans

Después de que Bella Hadid eliminara su foto de Instagram tras comentario de Selena Gomez, la exchica Disney salió a defender a la modelo de las críticas de sus fanáticos en redes sociales.

Muchos seguidores de la intérprete de ‘Magic’ creen que la expareja de The Weeknd borró la publicación con mala intención. A pesar de que no se sabe si es seguro, estos rumores llegaron a los oídos de la cantante.

Publicación que Bella Hadid borró luego del comentario de Selena Gomez

Selena Gomez no se ha mostrado contenta con lo que dicen de Bella Hadid y de la supuesta pelea que mantienen desde que ambas tuvieron una relación con el artista en el 2017.

A pesar de que no haya indicios de una enemistad, aseguran que empezó cuando The Weeknd mantuvo un romance con la productora luego de que ella terminara con Justin Bieber sin embargo, acabó con él para regresar con el ahora esposo de Hailey Baldwin.

Gigi Hadid es amiga de Selena Gomez de años y a Bella le molestó la idea de que haya iniciado una relación con su ex. Sin embargo, la artista ha salido a defender a la modelo de las críticas de sus fans por haber borrado la foto de su Instagram:

“NO. No debería hablar sin saber la verdad. Lo siento. Por favor, no seas hiriente. Ella es una persona maravillosa y todo fue un malentendido”.

Mensaje de Selena Gomez a un fan que criticó a Bella Hadid

¿Bella Hadid y Selena Gomez no son amigas?

La relación que tiene Bella Hadid y Selena Gomez no es de las mejores no obstante, la artista ha querido quedar en buenos términos con las personas con las que alguna vez en el pasado no tuvo oportunidad.

El hecho que Bella borrara la publicación de su Instagram solo ha dejado en claro que no quiere saber nada de Selena. Los fanáticos de ambas están confundidos ya que la relación que tuvieron con The Weeknd fue en el 2017 y creen que ya deberían superarlo.