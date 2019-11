Marco Zunino: “No tengo interés en ser papá”

Por: Janet López G.

¿Cómo resumes este año que estamos por cerrar?

Es un año nuevo para mí laboralmente hablando. Fui a buscar oportunidades en México y no pensé que las cosas se fueran a dar tan rápido. Ya terminé de grabar la telenovela ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’ de Televisa lo cual ha sido un verdadero regalo. Ahora estoy grabando una serie de Netflix con un elenco de allá y dos extranjeros. Pero no puedo dar más detalles.

Anteriormente mencionaste que trabajar en México fue como empezar de cero tu carrera porque allá no conocen tu trayectoria...

Así es, fue así definitivamente, y sí sentí un poco el golpe de no ser conocido allá. Pero lo bonito es que ven tu trabajo, lo reconocen y cambia la actitud al segundo día. Pero todavía estoy en un proceso de hacerme un nombre.

¿Seguirás en México el año que viene?

Sí, es un mercado mucho más grande así que estoy enfocado en México, ya estoy audicionando para otros proyectos. Vamos a ver qué sale.

¿Has sido convocado para la película que se viene trabajando basada en Nubeluz?

No es una cinta sobre Nubeluz, sino más basada en la dalina Mónica Santa María, pero no estoy involucrado en ese proyecto. Lo que sí me parece es que es un tema polémico para llevar al cine. Si lo están haciendo para dar un mensaje a la juventud con lo que pasó (Mónica tenía 21 años cuando se suicidó), sí podría servir.

¿Qué te parecen los últimos acontecimientos políticos que se han suscitado en el país?

Estoy al tanto de todo y en verdad celebré el cierre del Congreso. Ahora me parece importante que seamos conscientes de a quiénes vamos a elegir para el Parlamento. Veo quiénes van a postular y creo que esa gente no tiene vergüenza. Hay que decirlo con nombre y apellido, si votas por Becerril tú eres responsable de la corrupción en el país. Si votas por la Chacón te mereces este país, así de simple.

¿Y qué opinión te merece que varios artistas estén intentando una curul en el Congreso?

Habrá que ver sus propuestas y evaluar. A veces votamos porque nos cae bien un candidato, pero hay que tomarse el trabajo de ver las propuestas y tratar de confiar aunque sabemos que nos mienten muchísimo. Si Monique tiene una propuesta interesante, bacán, pero si está jugando a que quiere estar en el Congreso, mejor ni votar por ella y no debería postular.

Participas de una campaña de protección a los niños en situaciones de riesgo...

Sí, es una iniciativa de la Asociación por Nuestros Niños y la Municipalidad de Lima. La idea es alertar a los niños sobre posibles situaciones de violencia sexual. No tengo hijos pero si los tuviera estaría atento a los primos y tíos, etc. No podemos ser confiados, esas cosas arruinan la vida a los niños.

¿Has pensado en ser padre por vientre subrogado como lo hizo Ricardo Morán?

No tengo interés en ser papá. Creo que tenemos esa presión en la sociedad, sobre todo las mujeres. Hay que romper con esos esquemas que vienen de una sociedad muy conservadora. Los hijos no son para todo el mundo, no es una obligación ser padre. Pero hay gente que realmente quiere ser papá o mamá. Me parece maravilloso lo que ha hecho Ricardo, pero también me parece que sería maravilloso que se cambien las reglas de adopción en el país. No sé si Ricardo tuvo como opción adoptar pero si fue así, ahora dos niños que están en un albergue estarían en un hogar feliz, llenos de amor. Las leyes en el Perú en adopción están mal. Muchas mujeres solteras u hombres no pueden adoptar porque no se lo permiten, eso tiene que cambiar.