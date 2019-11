Christian Domínguez dedica romántica canción a Pamela Franco

Christian Domínguez derrocha amor por Pamela Franco. El cantante de cumbia no dudó en dedicar una romántica canción a su excompañera de conducción en “Se pone bueno”

Hace unos días, el cumbiambero fue captado besando a la integrante de ‘Alma Bella’ en varias ocasiones durante una reunión en Chimbote, por lo que los rumores de una relación amorosa aumentaron. Además, ella pidió a terceras personas que no critiquen su romance.

Es así que a través de Instagram, Christian Domínguez dedicó una popular canción a la dueña de su corazón. “Ya sé por qué te amo tanto.. Por muchas cosas”, escribió en la historia de la mencionada red social.

Pamela Franco

Como se recuerda, el cantante fue protagonista de un escándalo amoroso luego de anunciar su ruptura con la bailarina Isabel Acevedo. Todo indicaba que la cantante de ‘Alma Bella’ estaba involucrada con él, pese a que el cumbiambero lo negó.

Pamela Franco habla sobre beso con Christian Domínguez

La también cantante de cumbia contó detalles de su viaje con Christian Domínguez a Chimbote. “Estaba en una inauguración de mi mejor amiga, estaba inaugurando su spa. Yo estaba invitada y justo cayó la fecha. Tu sabes que las causalidades existen. Él me jaló en su carro”, aseguró.

Luego confirmó que mantienen citas y que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ se está empeñando en conquistarla.

Pamela Franco y Christian Domínguez son captados besándose

“Sí estamos saliendo, porque no compartir esto. No hay nada extraño. También me jaló a Lima. Bien bueno es Domínguez, no te das cuenta que está haciendo sus méritos”, declaró a “Mujeres al mando”