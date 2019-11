Mónica Cabrejos molesta por poco reconocimiento de Tony Succar en el Perú

Mónica Cabrejos se ha mostrado muy indignada porque tras ganar dos megáfonos en los Latin Grammy 2019, Tony Succar recién comienza a ser reconocido en el Perú, afirmando que antes los medios de comunicación no tenían interés en entrevistarlo porque “no hace salsa perucha, ni covers”.

En su programa en Radio Capital, Mónica Cabrejos aseguró que antes de ganar dos Latin Grammy nadie en el Perú estaba interesado en conocer a Tony Succar.

Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy

“Ahora recién que ganó dos Grammy vamos a hablar de él. Estuvo dando vueltas en algunos medios, casi ninguno de señal abierta porque eso no vende, dicen. Pero, en realidad, el talento de este peruano, aquí en nuestro país pasa desapercibido ¿por qué? ¿por qué tiene que triunfar afuera? Si es nuestro talento, deberíamos apoyarlo, darle las oportunidades”.

Mónica Cabrejos criticó la actitud de los medios de comunicación locales que no se han mostrado muy interesado por el trabajo que viene haciendo Tony Succar, destacando que es el único en hacer versiones en salsa de la música de Michael Jackson.

“Este año ha hecho una gira de medios. Tony Succar es el único latino que está autorizado para hacer el homenaje a Michael Jackson en salsa, pero acá no le hemos ‘parado bola’. Acá los peruanos no le hemos parado bola a Tony Succar porque como no hace salsa perucha, no hace covers...”

Sin embargo, Mónica Cabrejos reveló que la actitud de los medios locales ante Tony Succar cuando llegó al Perú para promocionar su arte fue bastante apática: “Lo hemos recibido y ‘ya, sí, qué bonita tu música’ y Tony está triunfando en el mercado internacional. Dos Grammys latinos, (siendo) primera vez nominado. No es cosa fácil ser nominado, no es cosa fácil que te den un Grammy”.

Es importante recordar que Tony Succar ganó dos veces en los Latin Grammy 2019, en las categorías “Mejor Álbum de Salsa” por “Más de mí” y como “Productor del Año”.