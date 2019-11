Rebeca Escribens ‘trolea’ a Sheyla Rojas con obsequio: “Te va ayudar a organizar tu cerebro”

Rebeca Escribens estuvo en el programa “Estás en todas”, donde fue entrevistada por Sheyla Rojas. Ambas conductoras pasaron un día juntas: realizando compras en un mercado, comiendo en algunos huariques y hablando de su día a día.

La presentadora de “América Espectáculos” explicó cómo es su itinerario desde que sale de su casa hasta que retorna a la misma.

Entre los pasillos del canal de televisión, las figuras del medio de Santa Beatriz revisaron cada uno de los cuadros fotográficos del elenco de la empresa, tomando como referencia la imagen de Escribens; sin embargo, la ex de Patricio Parodi indicó que veía mucho Photoshop ahí, por lo que provocó la respuesta inmediata de su entrevistada, quien adujo que al menos ella no tiene los labios hinchados, la nariz levantada, las cejas; porque ella “es natural”.

Rebeca Escribens y Sheyla Rojas. (Foto: captura)

Rebeca Escribens hizo alusión a las cirugías que se realizó la expareja de Pedro Moral, provocando que la ‘chica los canjes’ se sonroje. En otro momento, después de que comieran un picante arroz con mariscos, la también actriz ‘troleó’ a su interlocutora.

“Ahora, ¿a dónde me vas a llevar tú? Me tienes que llevar a algún lado, Rebequita; no sé, de compras por ahí”, interfirió la modelo. De forma sorpresiva, la ex “Mujer sin filtro” reveló lo que quería obsequiar a su compañera. “¿De compras? Te he traído a la librería para poderte regalar algo bonito a ver si así se te hincha el cerebro”, indicó.

Rebeca Escribens bromea con Sheyla Rojas

La conductora de “Estás en todas” creyó que irían a comprar ropa por fiestas navideñas, pero Rebeca Escribens le invitó a una librería para presentarle su nueva agenda.

“Además te va a ayudar a organizar tu cebero, verdad, aponer - por ejemplo- martes 19 de septiembre: ‘cirugía al brazo’”, bromeó.

Finalmente, la figura de “América Espectáculos” explicó dónde presentaría su nuevo material que le ha costado “sangre, sudor y lágrimas”.