Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “No me importa lo que diga la gente. Estamos felices”

Pamela Franco y Christian Domínguez siguen causando revuelo. Tras ser captados besándose en Chimbote, la cantante reveló más detalles sobre la relación que tiene con el cumbiambero.

“Sí, nos estamos conociendo y me siento muy bien. Dejaré que el tiempo decida lo que tenga que pasar”, dijo la también bailarina. Ambos habrían viajado a la ciudad norteña para ver un tema familiar.

Pamela Franco señaló que no hace caso a los comentarios negativos sobre su saliente. “Me guiaré por cómo es Christian conmigo. No me importa lo que diga o piense la gente. Estamos felices y tranquilos”, contó en entrevista con Trome.

La cantante sostuvo que tanto ella como la expareja de Isabel Acevedo están concentrados en sus cosas. “Que la gente siga hablando”, arremetió.

Finalmente, la conductora de televisión no quiso hablar sobre la presunta indemnización que ‘Chabelita’ le estaría pidiendo a Christian Domínguez por daños psicológicos.

“Sé que Christian manejará ese tema bien y prefiero no opinar”, concluyó.

Christian Domínguez y Pamela Franco son captados caminando de la mano en Chimbote

Los cantantes de cumbia Christian Domínguez y Pamela Franco fueron captados dándose un beso en lo que sería una reunión íntima, en la que ambos estaban muy acaramelados bailando y en actitudes de pareja. Las imágenes fueron emitidas en el avance del programa que conduce Magaly Medina.

Además, durante la última emisión del programa “Válgame”, Christian Domínguez admitió que está saliendo oficialmente con Pamela Franco y dio detalles de lo que fue su viaje a Chimbote, en el que compartió momentos con los familiares y amigos de la intérprete.