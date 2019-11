Noelia señaló que intentó suicidarse tras ser violada por su padrastro

Noelia es uno de los personajes que, desde hace un tiempo, ha dejado a sus seguidores perplejos. Luego de señalar que le habían cerrado las puertas en el mundo de la música, ella decidió incursionar en el cine para adultos.

Tras su incursión en dicha industria, muchos programas la han contactado para entrevistarla y saber más de ella. Es así que la intérprete de “Tú” concedió una entrevista para Suelta la sopa, donde hizo una preocupante revelación.

Noelia sufrió el rechazo de su madre tras contarle que fue violada.

Noelia confesó que intentó suicidarse en varias ocasiones tras contar que fue violada por Topy Mameri, el esposo de su madre, Yolandita Monge, y no recibir apoyo por el duro momento que estaba atravesando.

“Estaba suicida. Traté de todo. Me tomaba un montón de cosas y las mezclaba y amanecía viva otra vez, pero ya cuando yo vi el milagro de que yo estoy tratando de cortarme y era como goma mi piel y salía agua en vez de sangre, tuve que respetar”, comentó Noelia, quien señaló que su etapa más difícil sucedió en el 2004.

Noelia se fue a vivir a México tras cerrarse las puertas en Puerto Rico.

Asimismo, recordó que tras hacer pública el abuso sexual que sufrió por parte de su padrastro, Puerto Rico, su país natal, le cerró las puertas y por tal motivo se fue a México.

“Se me vinieron en contra todos, pero por otro lado me encontré con la bendición más grande de que el país de México me adoptó en serio como si yo fuera de ellos, en cada momento de este camino, por lo que estaré eternamente agradecida”, aseguró.

Noelia se ha convertido en toda una celebridad tras incursionar en el mundo de cine para adultos.

Noelia apoya a niñas que han sufrido abuso sexual

Noelia no se queda de brazo cruzados, ella sabe que existen depredadores sexuales por todos lados. Es por eso que trata de ayudar a las niñas que han pasado por esa traumática experiencia.

Noelia pide a las jovencitas, que han sido víctimas de abuso sexual, que no callen.

“Enseñarles que tienen que salir de esa cárcel, de ese miedo, de ese silencio y que tienen que hablar".