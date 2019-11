Manolo Rojas reta a Deysi Araujo: “Pido que diga si tuvimos algo”

Manolo Rojas no ocultó su ofuscación después que en la reciente emisión de “El valor de la verdad” lo mencionaran. La bailarina Deysi Araujo no respondió al ser preguntada por el supuesto romance que habría tenido con el cómico, porque sus compañeros que asistieron a la producción de Beto Ortiz tocaron el botón rojo.

“¿Estuviste con Manolo Rojas?”, cuestionó Beto Ortiz a la bailarina; sin embargo, los participantes en el programa de Latina no dejaron que la concursante responda, generando especulaciones sobre el particular.

Deysi Araujo en "El valor de la verdad". (Foto: Facebook)

En una entrevista con el diario El Popular, Manolo Rojas indicó que le sorprendió que Deysi Araujo lo haya mencionado en “El valor de la verdad”.

“Sí, yo no soy muy amigo de Deysi, no me acuerdo que haya salido con ella, además un caballero no tiene memoria. Yo respeto a la mujer y apoyo a las campañas a favor de la mujer, así como pido respeto para ellas, pido respeto para mí”, manifestó el comediante.

“No tuve nada con la señorita y si hubiéramos tenido algo jamás lo divulgaría. No me metan en escándalos”, agregó.

En otro momento, Manolo Rojas retó a la bailarina a contar la verdad tras dejar la intriga sobre el supuesto amorío entre ambos.

Manolo Rojas. (Foto: La República)

“Me molesta mucho, porque mencionan mi nombre y Azucena del Río toca el botón rojo, dejando al público la intriga. Pido a Deysi que diga si tuvimos algo, la reto”, expresó.

“Nunca, nunca hice daño a nadie, no pueden manchar mi nombre ni mi imagen por querer ganar plata. Estoy en Devuelta al barrio, la serie Llauca, la radio, cumpliré 30 años de vida artística el 21 de noviembre y salen este tipo de cosas que incomodad y fastidian. Estoy más tranquilo que agua de pozo”, acotó.