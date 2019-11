Irina Baeva ha estado en el ojo de la tormenta luego de que anunciara su relación con Gabriel Soto. La modelo ha sido atacada innumerables veces por muchas mujeres debido a que está con un hombre separado.

Su romance con el actor ha dado pie a que la critiquen y varias de sus seguidoras la consideran ejemplo de víctima de acoso por parte de otras quienes no pueden aceptar que una persona que ya no tiene pareja puede iniciar algo nuevo.

Debido a estos comentarios negativos, Irina Baeva se ha unido al programa de charlas “¡Arriba Eva!” donde mostrará su compromiso con el empoderamiento de la mujer y la búsqueda de igualdad de derechos.

Irina Baeva dará charlas para apoyar a mujeres víctimas de acoso

En una de las charlas confesó sobre lo difícil que fue mantener una relación con Gabriel Soto ya que afectó su vida personal y profesional solo porque él estaba separado y algunas no entendían que tenía derecho a rehacer su vida:

“Me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía a su ex pareja era un papel. Por eso ambos decidimos iniciar una relación. Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada (...) En cuanto a mí me convertí en una fácil, en una p***, una robamaridos”, confesó la actriz.

Irina Baeva dejó entrever que las mujeres son las que más atacan y se preguntó cómo es posible que entre todas se juzguen si tenemos que luchar por nuestros derechos unidas, no hablando mal de otras.

En una entrevista que tuvo para TVyNovelas, la modelo aseguró que le fue difícil hablar de su relación con Gabriel Soto pero es necesario para que se den cuenta que no es ningún calificativo que suelen decirle.

Irina Baeva quiere que con las charlas y conferencias que dará, acaben los prejuicios de género y los ataques innecesarios:

“Quiero compartir esa experiencia de vida con la gente, quiero ayudar, y si alguien se identifica, inspirar, motivar… Si alguien está viviendo algo similar a lo que yo viví, ayudar a que lo supere de una manera un poquito más rápida, por eso hice la conferencia ‘¡Arriba Eva!’, y voy a seguir trabajando en ese proyecto”.