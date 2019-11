Liam Payne posa desnudo con Stella Maxwell para importante marca

Liam Payne, exintegrante de One Direction, sorprendió a sus millones de admiradoras al compartir una fotografía en su perfil de Instagram.

Como parte de la campaña de Hugo Bodywear, el cantante británico posó semidesnudo junto a la conocida modelo Stella Maxwell, una de los ángeles de Victoria’s Secret más querida en la industria de la moda.

Tras el lanzamiento de su primera colección cápsula de la mencionada marca, Liam Payne se despojó de casi todas sus prendas para ser la imagen de la nueva línea de ropa interior de la firma. Los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggot fueron los encargados de inmortalizar su escultural figura y sacar el lado más sexy del exmiembro de One Direction.

Liam Payne posa para la marca Hugo.(Foto: Instagram)

El músico y la modelo interpretaron a una joven pareja que ha escapado de Berlín, dejando atrás el acoso de los paparazzis. En la imagen se puede apreciar al británico utilizando las mejores piezas de colección de Hugo Bodywear.

“Me siento afortunado de haber sido escogido como el rostro de HUGO, ya que me da la oportunidad de protagonizar campañas tan icónicas como esta. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con un grupo de profesionales con tantísimo talento”, escribió Liam Payne.

En una instantánea, el también compositor aparece de pie en una cama, con un slip que lleva el logotipo de HUGO bordado en la cinta de la ropa interior. En otra de las fotografías black & white (blanco y negro), el apuesto músico posa para Maxwell mientras ella le graba.

En una de las instantáneas más íntimas, la modelo sale en ropa interior sobre él y el ex One Direction- para sorpresa y deleite de sus admiradoras- sale sin nada, es decir, como Dios lo trajo al mundo.

Liam Payne y su sexys fotos en Instagram

Liam James Payne es un cantante, compositor y guitarrista británico, exintegrante de la 'boyband’ One Direction. En su perfil verificado de Instagram, el intérprete de “Stack It Up” ya acumula 18 millones de seguidores, con tan solo haber realizado 780 publicaciones y sigue a 194 personas de su interés personal.

Desde fotografías en el escenario hasta los momentos más íntimos son parte de las difusiones que realiza Liam en su red social. Las imágenes en ropa interior o en escasas prendas son las que más reacciones le brindan al cantante. Cada una de las instantáneas publicadas le generan más de 1 millón de ‘corazones’ en la red social antes escrita.

¿Liam Payne se reencontrará con One Direction?

"Si hablamos de volver a estar juntos, la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Y no sé la respuesta”, ratifica Liam Payne, exmiembro de One Direction y odiador de las cucharas sucias. Y lo hace con más optimismo que resignación.

Tras las declaraciones del británico, en diversos medios especializados se especula que esta anhelada reunión de la ‘boyband’ se podría concretar en el momento menos esperado. De momento, la agrupación juvenil no se ha pronunciado de forma oficial para afirmar o negar lo que se viene rumoreando en la esfera virtual.