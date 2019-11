Critican a Mariella Zanetti por postular al Congreso pero ella responde

Mariella Zanetti postulará para ganar una curul en el Congreso de la República. La exvedette anunció su candidatura a través de su cuenta de Instagram, esto gracias al partido Vamos Perú de Juan Sotomayor.

La actriz cómica, quien se encuentra alejada de la televisión peruana, confesó que está cansada de luchar contra la corrupción. “Quiero postular al congreso ya no quiero ser espectadora, me cansé de decir y no hacer, me cansé de luchar por 15 años contra un poder judicial corrupto, ineficiente”, inicia el extenso mensaje de la exintegrante de “Risas de América”

Entre las propuestas de Mariella Zanetti como futura congresista estan la defensa de los derechos de los hijos de madres solteras, acabar con los abusos y feminicidios, además, promover la salud mental. “Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante”, pidió la exvedette trujillana a sus seguidores.

Mariella Zanetti instagram

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Mariella Zanetti fue víctima de ataques a menos de una hora de anunciar su postulación en Instagram, pero ella respondió con todo.

"¿Eres abogada?", escribió un usuario, a lo que la cómica arremetió: "¿Solo los abogados pueden postular?"

“¿Si estas cansada de que una mujer mendigue tanto, porque no haz hecho desde hace tiempo campañas de salud metal para mujeres?”, escribió otra seguidora. “Claro vengo trabajando en eso hace más de 5 años con la fundación humanizando”, respondió Zanetti. Luego la misma usuaria, la acusó de victimizar a la mujer.

Mariella Zanetti

Otros acusaron a la exvedette de no contar con experiencia en política. “Zapatero a su zapato”, “A mi me gustaría ver tu curriculum, qué experiencia tienes en el sector publico y privado”, “¿Que entiendes de política Mariella Zanetti? ¿Qué grado de instrucción tienes?, eres chévere para contar chistes”,

Mariella Zanetti es tacada en Instagram tras anunciar postulación al Congreso.

Incluso un usuario la comparó con su excompañera Mónica Cabrejos. “Fue vedette y se preparó ella si estaría preparada ,me caes bien Mariella, pero prepárate primero mejor”, se lee en Instagram.

Algunos lamentaron que figuras de la farándula como Mariella Zanetti postularan para las elecciones 2020. “Que postule a tu lado la Tigresa, Chibolin, Monique Pardo”, “¿Para qué limpiaron el congreso? Otra vez lo mismo basta ya de un congreso lleno de analfabetos”, “Por Dios. Qué estaremos pagando los peruanos.”, fueron los ataques.

Mariella Zanetti: Su pasado político

Mariella Zanetti y Roberto Hipólito Gómez Baca.

En el 2010, la exvedette Mariella Zanetti juramentó como regidora del municipio de Surco por el partido Somos Perú. Durante su gestión confirmó que mantuvo una relación amorosa con el entonces alcalde Roberto Hipólito Gómez Baca, quien estuvo en el puesto hasta el 2018.