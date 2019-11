Goo Hye Sun revela que se está quedando calva

Goo Hye Sun hizo una nueva revelación sobre su vida en Instagram. Ahora la actriz del dorama “Boys over flowers” confesó que estaría perdiendo cabello, algo que se hace evidente en los numerosos selfies que publica.

"Mi cabello se está cayendo, está bien, estoy feliz", se lee en su publicación del 1 de noviembre.

Goo Hye Sun escribió junto a esta fotografía que estaría perdiendo cabello. 1 de noviembre del 2019. [FOTO: Instagram]

Aunque el post no da mayor indicativo, para los internautas la caída del cabello se debería a un cuadro de estrés que la actriz estaría atravesando por el proceso de divorcio con Ahn Jae Hyun.

Esto la habría empujado a buscar un lugar tranquilo que la ayude a recuperarse emocionalmente. Algo que coincide con sus últimas publicaciones en Instagram, que la muestran disfrutando del campo en la casa de su padre, a quien incluso retrato en un selfie.

Goo Hye Sun y su padre en el fondo. [FOTO: Instagram]

A pesar de que las imágenes que publica la actriz son simples, generan intensos debates en redes sociales porque los internautas encuentran extraño su comportamiento.

“Es una psicópata ... está siendo odiada por las cosas que escribe y comparte en Instagram”, escribió un usuario en referencia a los post (ya eliminados) en los que la actriz y cantante compartía detalles íntimos sobre su vida con Ahn Jae Hyun, al que acusó de haberse confabulado en su contra con su agencia, HB Entertainment.

“Ahn Jae Hyun discutió el asunto del divorcio y los problemas de nuestro matrimonio con nuestra agencia. Me hace pensar que nuestros tres años de matrimonio no tienen sentido. La única forma de expresar mi frustración es a través de las redes sociales”, señaló.

Otros puntos de vista infieren que Goo Hye Sun estaría recorriendo el mismo camino de la desaparecida cantante de F(x), Sulli, quien murió el mes pasado en circunstancias que aún son materia de investigación. Y cuyo caso motivo la propuesta de un proyecto de Ley contra el ciberacoso en Corea del Sur.

“¿Está tratando de ser la segunda Sulli? ... no nos importa”, “Ella es la que esparce basura e intenta arruinar la carrera de su ex en primer lugar. No puedo esperar respeto o compasión si no le das a la gente una razón”, se lee en comentarios recogidos por el portal AllKpop.

Goo Hye Sun utilizó su cuenta de Instagram para revelar detalles íntimos de su separación con Ahn Jae Hyun. [FOTO: Instagram]

Goo Hye Sun es consciente de que sus publicaciones en Instagram resulten desconcertantes para sus seguidores, expresando que su vida siempre en el centro de las cámaras es diferente al de una persona común.

"Sé que algunas personas piensan que tengo una personalidad anormal. En algunos aspectos, tengo una personalidad extraña. Como he sido una celebridad durante mucho tiempo, vivo de manera diferente a los trabajadores en general ", declaró en una entrevista.