¿Deja la cumbia? Christian Yaipén impresiona al cantar una salsa sensual

El cantante colombiano publicó en su canal de Youtube un video de la nueva versión de “Sobredosis”, uno de los temas con el que alcanzó la fama internacional. Pero lo que más sorprendió es que Christian Yaipén es quien interpreta dicho éxito.

Christian Yaipén, el líder y vocalista del Grupo 5, se mostró emocionado por interpretar una de las canciones de Alberto Barros, quien colaboró con la agrupación peruana en el tema “Una noche contigo”.

“Para mí es un honor cantar una canción de la autoría del maestro Alberto Barros”, expresó el norteño antes de empezar la salsa sensual en un concierto del compositor y arreglista colombiano en Piura.

Las reproducciones en Youtube empezaron a crecer de forma rápida y los comentarios sobre la performance de Christian Yaipén no tardaron en aparecer.

“¡Qué tal combinación, excelente canción, magnífica interpretación!”, “Espectacular el tema, hermosa voz de mi bello monsefuano, orgullosa de ti Christian Yaipén, muchas felicidades para los dos”, “Bella canción, mi bello morenito... Te amo, espero verlos pronto aquí en Huacho y poder abrazarte como hace un año cuando llegaste en noviembre”, “¡Excelente! Deberían incluirla en el repertorio del Grupo 5” y “Excelente interpretación Christian... Lo maximo junto al maestro Alberto Barros”, son algunos de los comentarios que figuran en Youtube.

“Orgullo norteño, grande Christhian y grupo 5 al lado del gran maestro Alberto Barros, qué dúo”, “¡Me encanta! Lo máximo, ya era hora de su dúo”, “Qué orgullo, por fin un peruano en un festival de Alberto Barros, #ChristianYaipen el mejor sin duda, gran responsabilidad, mejor representados no podemos estar. La mejor versión de está canción”, “Wow..... excelente maestro Alberto y ni qué decir de Cristhian...excelente performance” y “Una combinación ganadora. Christian Yaipén el mejor y Alberto Barros un trome”, indicaron otros usuarios.

Sin embargo, algunos cibernautas señalaron que ese género no va con Christian Yaipén. “No es de su ritmo que él suele cantar”, se pudo leer en la sección de comentarios de Youtube.

Christian Yaipén, el heredero de la prestigiosa voz del fallecido ‘Faraón de la Cumbia’, Elmer Yaipén Uypan, contó cómo hacen para cautivar a personas de cualquier generación y clase social. “Nuestra fórmula para juntar o llegar al público sin importar las clases es hacer música. A través de nuestras canciones logramos conquistar corazones y nunca sabes con qué corazón te vas a chocar y a Dios gracias nos está yendo muy bien”, sostuvo en una entrevista con La República.

Al ser consultado sobre si tiene planes de lanzarse como solista, el artista de Monsefú respondió: “No sé qué me tenga preparado la vida. No lo he pensado, pero estoy muy feliz con el Grupo 5. Yo creo que la mayoría de solistas que se han ido de algún grupo es porque quieren tener algo propio y en este caso, esto es mío. El ‘Grupo 5’ es de la familia”.