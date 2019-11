¿Shahrukh Khan y Kajol fueron pareja en la vida real?

Desde 1993, cuando protagonizaron su primera película “Baazigar”, Shahrukh Khan y Kajol se han convertido en una de las parejas doradas de la industria de Bollywood, y cada nueva producción que protagonizan juntos se vuelve un éxito de taquilla.

Esta química dentro y fuera de las pantallas es innegable. En redes sociales, no son pocos los seguidores que sostienen que Shahrukh Khan se casó con Gauri Khan, porque era su amor adolescente. Pero, que Kajol es su verdadero amor.

Al igual que muchas historias de amor, Shahrukh Khan y Kajol tuvieron un mal inicio cuando se conocieron en 1993.

“Cuando estaba trabajando con ella en Baazigar, [el director] Aamir Khan me preguntó sobre Kajol porque quería trabajar con ella. Le dejé un mensaje que decía: “Es muy mala, sin foco, no podrás trabajar con ella”, no obstante, luego se arrepintió de lo dicho y volvió a llamar al director para decirle: “'No sé qué es, pero ella es mágica en la pantalla”, contó el actor en una entrevista a Indian Express.

Un año antes, en 1992, Kajol había conocido al actor Ajay Devgn y había comenzado una discreta relación con él. Cuando se conoció la noticia la industria de Bollywood quedó desconcertada porque sus personalidades eran muy contrastantes. Ella es conversadora, alegre y vivaz, mientras él siempre se muestra reservado.

Poco tiempo después Kajol protagonizó junto Shahrukh Khan “Baazigar”, su primer éxito de taquilla. De ahí vino “Dilwale Dulhaniya Le Jayenge”, y el público se terminó a enamorar de ellos. Tanto así, que la película sigue exhibiéndose de forma ininterrumpida por más de 20 años.

La química que exudaban Shahrukh Khan y Kajol levantó todo tipo de comentarios, que se vieron alentados por la cariñosa forma en que ellos se comportaban durante las premiaciones y fiestas que se organizaban.

Para Ajay Devgn la situación no resultó cómoda. La prensa estaba embelesada con la química entre Shahrukh Khan y Kajol, llegando a bautizarlos como “SRKAJOL”, mientras que él, su verdadera pareja, se sentía marginado en lo personal y profesional.

La relación entre Ajay Devgn y Kajol llegó a un estado crítico y él le puso una condición para continuar: Ella no podía trabajar más con SRK.

La actriz enamorada como estaba acepto y rechazó varias películas que la solicitaban como pareja de Shahrukh Khan. Tres años después, en 1998, y tras la insistencia del director Karan Johar, la pareja favorita de Bollywood, volvió a protagonizar un nuevo éxito de taquilla “Kuch Kuch Hota Hai”.

La relación con Ajay Devgn volvió a entrar en un estado de tensión, y Kajol lo resolvió casándose con él el 24 de febrero de 1999. A pesar de estar invitado, SRK no asistió.

Ajay Devgn y Kajol

De ahí para adelante “SRKajol” han trabajado juntos en diferentes proyectos incluyendo la secuela de “DDLJ”, llamada Dilwale, que también significó un nuevo éxito. Y aunque SRK dijo en algún momento que sentía por Kajol el cariño de una hermana, en 2015, admitió que a veces había algo más.

“Hay escenas en Dilwale que no habrían funcionado si no hubiera una historia de ‘Kajol y Shah Rukh juntos’”.

Por su parte Kajol también dejo entrever que la amistad con SRK va mucho más allá de lo superficial y en ello radica el secreto de su química.

“Ambos hemos crecido, evolucionado y cambiado como seres humanos. Nos hemos vuelto más cómodos el uno con el otro y es mucho más fácil trabajar con alguien que conoces por tanto tiempo. Hay una cierta historia y comodidad cuando alguien te ha visto en tu peor momento y todavía está de acuerdo con eso y te trata normalmente”.

¿En qué películas han actuado juntos Shahrukh Khan y Kajol?

Actuaron en cinco películas repartidas en 22 años. La primera de ellas fue el thriller “Baazigar” de 1993. SRK interpretaba a un antihéroe y Kajol hacía el papel de su prometida.

Luego de ello, vino la comedia romántica “Algo sucede en mi corazón” (título original: Kuch Kuch Hota Hai), de 1998.

En 1995, se estrena “Amor contra viento y marea” o “Dilwale Dulhania Le Jayenge”, la película romántica por excelencia en la India, y que ha logrado ingresar en la lista “1001 películas que hay que ver antes de morir”.

Tuvieron que pasar seis años, para que, en 2001, Shahrukh Khan y Kajol volvieran a estar juntos en la aclamada cinta “La familia hindú” (Kabhi Khushi Kabhie Gham), otro éxito que obtuvo ganó cinco “Premios Filmfare”, incluyendo el de mejor actriz y actor.

En 2010, la pareja se vuelve a reunir para “Mi nombre es Khan”, la historia de un musulmán con síndrome de Asperger, teniendo como contexto los meses después de los atentados del 11 setiembre del 2001.

Finalmente, en 2015, llega “Pasión del corazón” (Dilwale), la película fue producida por Gauri Khan esposa de SRK. Sobre el amor expresado en la cinta el actor dijo:

“Si la gente espera que seamos como si estuviéramos en DDLJ, se sentirán decepcionados. Sería realmente extraño a esta edad. El amor puede no cambiar, pero la forma en que lo expresas sí lo hace".

Finalmente, aunque no existe el anuncio de un nuevo proyecto juntos, Shahrukh Khan declaró que guarda la esperanza de volver a protagonizar una nueva cinta junto a Kajol.

“Quizás Kajol y yo quizás seríamos una buena pareja, ya que hemos hecho películas juntos durante los últimos 22 años. Será interesante ser parte de una historia de amor madura, no de las que ya hemos hecho antes”, dijo en una entrevista a IANS.