Dayanita llora en “Válgame” y le envía un mensaje a la madre de su hijo

La actriz cómica Dayanita se presentó esta mañana en “Válgame” para hacer una petición a la madre de su hijo. La conocida comediante de “El wasap de JB” se quebró al recordar su pequeño, quien no ve desde hace varios años.

Sentada frente a Janet Barboza, la joven artista trans realizó una solicitud, pues según comenta, se siente muy apenada de no poder ver en 7 años al infante.

“La verdad no sé si quizás él tendrá el conocimiento de mi persona, pero yo siempre intentaba jugar con él, las veces que he estado en Pucallpa he jugado con él, le he dado mucho cariño”, reveló.

La actriz trans contó que Pamela, la madre del niño, se fue de Pucallpa hace un par de años. “Es lo que siempre quiero hacer, hace dos años atrás que fui a la ciudad de Pucallpa sí lo logré ver y la última llamada que tuve de él fue cuando él me pidió una bicicleta y yo le dije ‘te la voy a llevar’, pero perdió comunicación”, dijo.

Desde ese momento, Dayanita buscó sin cansancio a su hijo, pero no lo ha podido encontrar, ni siquiera a la mamá. No hay ninguna excusa porque yo trato de buscarla a ella por el Facebook pero no la encuentro”, expresó.

Dayanita en Instagram.

Dayanita respalda a su hijo con apoyo económico

La artista aseguró que está dispuesta a apoyar económicamente al niño y le gustaría que lleve su apellido. “(Quisiera) darle una buena vida, lo que yo nunca tuve. Darle estudios, darle mi apellido. Te quiero mucho”, expresó.

“Nunca he sido mala, lo único que quiero es que tú muchas veces dijiste que ese niño es mío, acá estoy", señaló Dayanita.

Dayanita.

“Estoy para hacerme cargo, estoy para apoyarte y brindarte todo lo que has gastado en él o es una carga para ti. Quisiera verlo, quisiera abrazarlo y darle el amor que a mí nunca me han dado”, agregó la actriz.