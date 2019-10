Princesa Diana fue calificada de “prostituta” por su madre, revela exmayordomo

En el documental “La madrastra ‘malvada de la princesa Diana”, el exmayordomo de la Familia Real, Paul Burrell, reveló oscuros pasajes en la vida final de la desaparecida princesa con su madrasta, la condesa Raine Specer.

No obstante, también devela la conflictiva relación entre Diana de Gales y su madre, Frances Shand Kydd.

Paul Burrell es un antiguo servidor de la Casa Real Británica. Fue lacayo de la reina Isabel II y luego mayordomo de Diana, princesa de Gales. [FOTO: Instagram]

En su relato, Paul Burrell, de 61 años, explica un traumático suceso ocurrido cuando la princesa Diana vivía en palacio de Kensington y mantenía una conversación telefónica con su madre.

“Ella gritó, ‘Paul, por favor ven. Ven rápido’. Así que corrí escaleras arriba, y encontré a la princesa en medio de su habitación […], me hizo señas para que me acercara […] Diana dijo: ‘Escucha. Escucha lo que dice mamá”, cuenta el exmayordomo.

En opinión de Paul Burrel, se notaba por el hilo telefónico que Frances Shand Kydd había bebido unos tragos de más esa noche.

“Regañaba a la princesa y luego la llamaba p*ta. Ella dijo: ‘Eso es lo que eres. He criado una prostituta, prostituyéndose por la ciudad con hombres musulmanes. Deberías avergonzarte de ti misma’”, le habría dicho la ex vizcondesa Althorp a su hija.

El descontento de la madre de Diana se debería al romance secreto que mantenía la princesa con el cirujano cardíaco británico-pakistaní Hasnat Khan, que habría terminado en julio de 1997. Luego de ello, Lady Di inició una relación con Emad El-Din Mohamed Abdel Moneim Fayed, más conocido como Dodi Al-Fayed, hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, dueño de los almacenes Harrods, Fulham Football Club y el Hôtel Ritz.

La princesa Diana junto a su madre Frances Shand Kydd. [FOTO: Instagram]

“Mamá, por favor no me digas esas palabras. Por favor no me llames así. Le rogó y siguió rogándole que no lo dijera”, cuenta el exempleado, quien además asegura que esa fue la última vez que ellas dos conversaron.

“Diana finalmente dijo: ‘Voy a colgar el teléfono y nunca más volveré a hablar contigo”, unas semanas después, la princesa Diana de Galas moriría en el Puente del Alma, en Francia, junto a su compañero Dodi Al-Fayed y su chofer Henri Paul.

La princesa Diana junto al heredero multimillonario Dodi Al-Fayed. [FOTO: Instagram]

El mayordomo también cuenta otro triste pasaje sucedido la noche en que el príncipe Harry nació, en 1985.

Paul Burrel afirma que Lady Di contó que después de que el príncipe Carlos la visitará, y tras mirar a su segundo hijo le dijo: ‘Bueno, al menos ahora tengo un heredero y un repuesto. Puedo seguir con mi vida y volver a Camilla”.