Marina Mora aclara supuesto comentario homofóbico sobre Ángela Ponce

Hace unos días, la ex Miss Perú Marina Mora fue consultada si en su concurso de adolescentes podría invitar a la modelo española Ángela Ponce, la primera mujer transexual en participar en un Miss Universo.

En aquella ocasión, alegó lo siguiente: "En mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida”. Dichas palabras fueron duramente criticadas por Jessica Newton, diciendo que su comentario le daban “mucha pena”.

En ese sentido, la ex reina de bellezas aprovechó una entrevista con el diario Ojo para referirse al respecto y aclarar la polémica. Es así que durante la charla indicó que sí estaría animada en organizar un “concurso inclusivo”.

Marina Mora en su escuela.

“Si yo haría un concurso realmente inclusivo, sería obviamente de adultas, y sí las tendría en mi concurso”, señaló.

En relación a los polémicos comentarios, Marina Mora aclaró que cuando se refirió aquella vez sobre Ángela Ponce diciendo que no tendría cabida en su concurso de modas es porque "el concurso es de adolescentes y no hay una mujer transgénero que sea menor de edad”.

Miss España.

“Lo que te puedo decir es que como seres humanos nos tenemos que respetar siempre, pero en mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida”, comentó.

Marina Mora responde a Jessica Newton

La empresaria aprovechó la entrevista para responder los comentarios de la organizadora de Miss Perú, Jessica Newton.

Marina Mora y Jessica Newton.

“Incluso con sus bromas un poco absurdas, a mí lo que me da es risa; risa de la manera tan suspicaz en que la cambiaron mis declaraciones para que ella generara empatía con la gente (...) jamás me he visto involucradas en un tema que me digan que soy homofóbica"; indicó.

Así también, no descartó la posibilidad de encontrarse con ella y saludarse. "Hace mucho que no hablo con ella, no me parece tener gente que se maneja como ella lo hace a mi alrededor (...) Si se da la oportunidad de saludar, no tengo problema, soy una persona que no le gusta el conflicto”, sostuvo.