Mia Khalifa alborota Instagram con revelador disfraz de Halloween

El mes de octubre es el favorito de muchas figuras del espectáculo mundial pues aprovechan para deleitar las pupilas de sus fieles seguidores con creativos disfraces con motivos de la celebración de la noche de brujas.

La exactriz de cine para adultos Mia Khalifa no es la excepción y aprovechó la temporada para sorprender a sus seguidores publicando una atrevida fotografía, donde aparece disfrazada de felina.

La instantánea fue tomada por su novio Robert Sandberg, con quien la influencer tenía planeado irse de fiesta, sin embargo, la salida no se concretó. Mia Khalifa no quiso desaprovechar la oportunidad de presumir su sexy atuendo ante los curiosos ojos de sus fanáticos de Instagram.

“Los planes se cancelaron en el último minuto, pero no estaba dispuesta a dejar que ese look se desperdiciara. Entonces hice que Robert Sandberg apagara la luz del anillo y me tomara una foto para poder fingir que salimos”, fue el mensaje que escribió Mia Khalifa en la descripción de la imagen.

En la postal, la exactriz lleva puesta una minifalda de color negro con cortes geométricos y un bralette de encaje en la parte superior. Para acompañar su outfit se puso unas argollas plateadas y brazaletes del mismo color. Pero lo que llamó más la atención, fueron las tiernas orejas de gato que se colocó Mia Khalifa en la cabeza.

Además, la joven de origen libanés resaltó que el maquillaje del impactante disfraz fue una creación suya, dejando sorprendidos a todos los cibernautas.

La fotografía de Mia Khalifa disfrazada de felina ha sido muy bien recibida por los usuarios de las redes sociales y ya cuenta con más de 1 millón de reacciones.

“Odio que comas McDonald’s en la cama y aún así te ves así", “¡Santo Jesús! No vas al cielo. Bien por ti”, “Te ves impresionante”, "¡Maquillaje en su punto!, fueron algunos de los comentarios en el Instagram de Mia Khalifa.