Gisela Válcarcel responde a duros calificativos de Magaly Medina y Rodrigo González

Gisela Válcarcel decidió romper su silencio ante los fuertes calificativos que ha recibido por parte de Magaly Medina y Rodrigo González. La conductora de América TV cumple 32 años al aire a través de la televisión peruana.

Cabe recordar que tras el escándalo que provocó la renuncia de Susan Ochoa, Gisela Válcarcel fue llamada ‘cantinflas’ por la popular ‘Urraca’.

Por su parte, Rodrigo González también lanzó ácidos comentarios a través de su cuenta de Instagram, donde la llamó ‘satánica’, además de otros apodos que le colocó cuando conducía “Válgame Dios”. Sin embargo, ninguno de ellos obtuvo una respuesta de la conductora de “El gran show”

Magaly Medina.

“Es parte, creo que todos tenemos derechos a expresarnos. Te expreses color de rosa o color hormiga, es parte”, respondió Gisela Válcarcel a La República.

Rodrigo González

La conductora aseguró que no le afecta que otros personajes de la televisión la mencionen. “Cualquier me puede mencionar, por qué no (poner adjetivos). Sería malo cuando las cosas que se diga de mi, uno se las crea. Yo tengo claro lo que yo hago, la única persona de la que puedo hablar es de mí”, comentó.

Sobre las faltas de respeto en televisión, Gisela consideró que cada quien pone sus límites. “Para mi tener a mi familia es suficiente. Cada ser humano pone sus límites, el mío siempre será pasarla bien, no responder. Miren mis resultados, si eso me ha llevado hasta aquí”, expresó.