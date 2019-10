Dayanita revela tener un hijo de 7 años y pide verlo

Quiere recuperar a su hijo. Dayanita contó uno de sus secretos mejores guardados. La actriz reveló que desde hace 5 años no puede ver a su pequeño y pide a la madre del niño de 7 años llegar a un acuerdo.

“Lo quiero conseguir (el ver a su hijo). Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño", empezó diciendo la actriz de “El wasap de jb”.

“(Soy) papá, mamá, lo que sea, pero ese es mi sueño (acercarse a su hijo)”, agregó Dayanita.

Según la comediante, la mujer con quien tuvo un hijo desapareció sin dejar huella en 2014 y desde aquella fecha ha intentado ubicar a ambos. “Fui incluso a la selva (Pucallpa) y no los encontré", indicó para Reporte Semanal.

Dayanita contó que tenía 14 años cuando se enteró que iba a tener un hijo. Asimismo, detalló sobre cómo se preocupaba por su pequeño cuando nació y la mujer con quien compartía la paternidad.

“Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto. Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, explicó.

“Le pasaba pañales, le compraba suero porque su mamá era una persona muy “movida” y al niño lo dejaba donde sea. Yo vendía caramelos y le daba (el dinero que ganaba)”, manifestó sobre cómo fue su trato cuando nació su hijo.

Asimismo, Dayanita dijo que quien se hacía cargo del niño era la abuela y no la mamá.

Otro de los secretos que reveló la actriz del elenco de Jorge Benavides es que compra peluches y dulces, porque le gustaría compartirlo con su retoño.