Rodrigo Valle se confiesa tras conocer nuevo romance de Xoana González

La relación entre Xoana González y Rodrigo Valle llegó a su fin y hace poco la modelo ha sido captada con Renzo Spraggón. Enterado del nuevo romance de su alguna vez pareja, su exesposo habló sin pelos en la lengua del nuevo amorío que luce la argentina.

Durante la última emisión de Magaly TV La Firme, Rodrigo Valle fue consultado por los reporteros por la nueva situación sentimental de Xoana González.

Xoana González y Rodrigo Valle

“Algo así escuché. Está bien, siempre le dije que le deseo lo mejor; si encuentra a alguien que la pueda respetar, que la cuide, que le de todo lo que ella merece, está perfecto”, expresó la expareja de Xoana González.

Acto seguido, el reportero le preguntó a Rodrigo Valle si Renzo Spaggón era el tipo de hombre que le gusta a Xoana González, a lo que este, sonriendo, contestó:

Xoana González captada con Renzo Spraggón

“Físicamente puede ser. Los dos tenemos buen cuerpo, pero creo que sí. Obviamente, mi cuerpo es diferente. Yo soy atleta profesional…”, pero pronto volvió a asegurar que quiere que su exesposa conozca de nuevo el amor: “… Que sea feliz y que encuentre a alguien que la quiera, tal vez como en ese momento yo la quise”.

Pero cuando fue consultada por la mascota que en ese momento lo acompañaba, Rodrigo Valle, no reparó en decir: “Es la única que me ama, la única que me cuida. La cuido a pleno, me la llevo al gimnasio. Me hace compañía”.

Terminadas las declaraciones de Rodrigo Valle, se mostró a Xoana González y a Renzo Spraggón en el set de Magaly TV La Firme, a lo que la modelo, cogiendo el rostro del argentino, dijo: “Pero, mira a este hombre, es precioso, es un muñeco de torta”.

Magaly Medina, viendo la reacción de Xoana González le pregunta si es que está buscando “darle pica” a Rodrigo Valle, a lo que esta replica: “No, antes de esto fue lo más parecido a una amistad (con Renzo Spraggón), en el medio pasó agua por el puente… Fue como que algo internacional el casting...”

Xoana González y Rodrigo Valle

En eso, Renzo Spraggón toma la palabra para afirmar que la relación con Xoana González se dio de a pocos, para luego mencionar a Rodrigo Valle: “… Eso habla muy bien de él, que quiere lo mejor para ella”.

Pero, Xoana González interrumpe y alzando la voz confiesa qué es lo busca en una relación: “A mí no me importa quién tiene mejor calidad muscular, ¡quiero una persona que pueda comer en un restaurante comida normal”.

Magaly Medina hecha a reír por estas declaraciones y pregunta a Renzo Spraggón si el consume “comida normal”, a lo que este contesta: “… Él (Rodrigo Valle) tiene un cuerpazo bárbaro, vive de eso…”, pero la periodista le interroga si lleva proteínas a los restaurantes, a lo que el argentino, queriendo contener la risa dice: “… Yo me cuido, pero no, ni cag**do, ni cag**do”.