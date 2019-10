Janet Barboza se enfrenta a Mónica Cabrejos y llama ‘cobardes’ a sus compañeros en vivo

Los conductores de “Válgame” se volvieron a enfrentar. Esta vez, Janet Barboza encaró a Mónica Cabrejos y calificó de ‘cobardes’ a sus demás compañeros Karla Tarazona, Kathy Sheen, ‘Zorro Zupe’ y Kurt Villavicencio.

La conductora enfureció al recibir las críticas de sus colegas a través de videos. "Me parece que es una jugada de cobardes, a mi me gusta decir las cosas en la cara", expresó.

Ante el fuerte calificativo, Mónica Cabrejos no se quedó callada y tildó de ‘insoportable’ a Janet Barboza. A lo que la popular ‘Rulitos’ arremetió: “Tú estabas pasando desapercibida en este programa y no es encontrado otra manera de enfrentarte conmigo para poder destacar. He tenido cinco programas de televisión y sigo aquí”

Sin embargo, el comentario que encendió las alarmas fue cuando Janet Barboza minimizó a el trabajo de Kathy Sheen alegando que había hecho ‘notitas’ en sus 30 años como periodista.

“Lo que tienes es haciendo es notitas a chicos reality... A excepción de Karla, los demás son llorones”, declaró la conductora contra su colega y también reportera de “Válgame”