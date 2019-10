Hugo García arremete contra producción de “Esto es Guerra” y ‘Tribunal’ lo pone en su lugar

Este jueves en “Esto es Guerra”, Hugo García protagonizó una fuerte discusión con el ‘Tribunal’ a raíz de un reclamo que le hizo el chico reality a la producción del programa.

Austin Palao y Hugo García se enfrentaron en una de las competencias del reality. Cuando Hugo se encontraba subiendo una rampa, el árbitro le indicó que tenía que colocarse unos aros por delante del brazo y no de forma inversa, como lo venía haciendo.

Tras finalizar su turno, el modelo aseguró que si cumplió con asistir a sus ensayos antes de la transmisión del programa y se quejó de la producción por la regla de la que se le informó anteriormente.

Hugo García se enfrenta al 'Tribunal' en "Esto es Guerra"

Este hecho no fue tomado a bien por el ‘Tribunal’ de “Esto es Guerra”, quien le indicó al concursante que a quien debía culpar era a Rafael Cardozo, el capitán de su equipo. “Señor Hugo García, parece un necio, si usted grita que nadie le dijo la regla entonces qué diablos hace usted molestándose con la producción, en lugar de molestarse con sus capitanes que no le informaron nada”, aseveró. “Todos tienen que venir a ensayar”, añadió.

En este momento, el ‘guerrero’ decidió desafiar al ‘Tribunal’ de EEG. “Pero, ¿para qué dice que vengan los competidores vengan a ensayar, entonces? que vengan los capitanes”, le dijo.

El ‘Tribunal’ no toleró estas palabras y terminó gritándole a Hugo García y reafirmando que absolutamente todos los competidores deben ensayar. “Porque a mi me da la gana. A mi me da la gana que todos vengan a ensayar. La producción no tiene la culpa que a sus capitanes no les importen los cambios...Que necio que es", acotó, de manera contundente.

Mario Irivarren sufre lesión en “Esto es Guerra”

El chico reality Mario Irivarren sufrió una fuerte lesión en el hombro durante una de las competencias en “Esto es Guerra”.

Como se recuerda, el modelo padecía complicaciones en dicha parte de su cuerpo desde hace varios días, por lo que estaba recibiendo tratamiento.