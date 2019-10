Conductores de “Esto es guerra” sufrieron al bailar huayno con Sonia Morales

La cantante ancashina Sonia Morales que estará este sábado 26 de octubre en el Complejo Huarocondo de San Juan de Lurigancho, donde cantará los temas más emblemáticos de su repertorio, llegó el jueves al set de “Esto es guerra” para promocionar su concierto.

La artista conocida como la ‘Patrona del folclore’ hizo su aparición en el reality juvenil de América Televisión para presentar “Piensas en mí”, uno de sus recientes temas que lo interpretará en vivo en la presentación que ofrecerá para celebrar sus 25 años de carrera artística.

Durante su perfomance, varios ‘guerreros’ y ‘combatientes’ demostraron que sí saben bailar huayno, pero los que más sufrieron con el zapateo fueron Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, conductores de “Esto es guerra”.

Sonia Morales celebrará su aniversario por partida doble

Sonia Morales cumple sus Bodas de Plata Artísticas. La intérprete vernacular alista dos extraordinarios conciertos, los días 26 y 27 de octubre, con invitados especiales para celebrar junto a su fiel público todo su largo recorrido musical sobre los escenarios.

En los conciertos de la popular figura vernacular no faltarán sus exitosos clásicos “Tomaré para olvidarte”, “Perdóname” y “A mi corazón le pregunto”, “El celular”, “La vecina chismosa”, “Chico mentiroso” y “El coche de su madre”, entre otros, además estrenará dos nuevas canciones que se incorporan a su repertorio.

La artista ancashina estará el sábado 26 en el Complejo Huarocondo de San Juan de Lurigancho desde las 7.00 p.m. La acompañarán en la cartelera Raúl Arquinigo, Stefany Aguilar, Miguel Salas y Son de Ríos.

Las celebraciones para la cantante ancashina no cesan y el domingo 27 repetirá el plato, en el Complejo Huascarán, ubicado en Puente Piedra. Para esa fecha la acompañarán Yarita Lizeth Yanarico, Son de Ríos y Armonía 10.

Sonia Morales

Desde las 11.00 a.m. los asistentes podrán degustar el sabroso chancho al palo, la humeante pachamanca, crocantes costillares, el picante de cuy, provocativos chicharrones con su respectivo mote, y muchísimas delicias más de nuestra cotizada cocina peruana, todo al estilo ancashino.

“Gracias a la música he tenido la dicha de conocer bien mi patria, el Perú de rincón a rincón, pero, además, he conocido gente muy buena en el camino. Estos 25 años han sido maravillosos, he viajado por todo el mundo llevando mi música y eso es un gran privilegio”, manifestó Sonia Morales sobre su recorrido artístico.

Sonia Morales es consciente que hay que dar paso a los nuevos valores de la música y se refiere a ellos. “Han nacido nuevas figuras que han resaltado más por el sur del Perú, algunas por el norte, pero hasta el momento creo que todavía no han llegado a impactar con la música folclórica a nivel nacional. Obviamente que hay muy buenas figuras que se proyectan y que con un poco más de esfuerzo pueden llegar a conquistar el público de todo el Perú”, remarcó.