Mario Hart sobre infidelidad de Christian Domínguez: “Es mi amigo y siempre lo apoyaré”

Christian Domínguez está en el ojo de la tormenta luego que se descubriera que le fue infiel a Isabel Acevedo. Muchos personajes de la farándula han dado su opinión sobre este hecho; el último de estos ha sido Mario Hart, quien no dudó en hablar sobre los actos de su amigo en épocas de “Combate”.

Mario Hart ha estado un tanto alejado de la farándula, pero cuando se enteró del nuevo escándalo que protagoniza Christian Domínguez tras terminar su relación con Isabel Acevedo por un video donde se ve al cumbiambero besando a Pamela Franco, no dudó en dar su opinión sobre el excapitán del ‘equipo rojo’.

Christian Domínguez y Mario Hart

“No hemos tenido comunicación, pero es mi amigo y lo voy a apoyar siempre. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con ciertos comportamientos, pero mi respaldo de amigo siempre lo va a tener”, aseguró Mario Hart.

Sin embargo, cuando el esposo de Korina Rivadeneyra fue consultado si está de acuerdo con ser infiel para iniciar una nueva relación (como muchos aseguran de acuerdo al accionar de Christian Domínguez), el exchico reality no demoró en contestar.

Christian Domínguez y Pamela Franco

“No. Si ya no estás contento con tu pareja lo mejor siempre será terminar antes de llegar a ser infiel. No es necesario llegar hasta ese punto”, replicó Mario Hart.

Mario Hart y la infidelidad

Sin embargo, en su momento, a mediados de 2016, Mario Hart no hizo caso a sus palabras, pues cuando se encontraba en amores con la cantante Leslie Shaw, se descubrió que el piloto le fue infiel a la intérprete de “La faldita” con la polémica modelo Olinda Castañeda.

Mario Hart y Leslie Shaw

En dicha ocasión, con la voz entrecortada, Mario Hart reconocería la infidelidad en televisión nacional.

“Sé que ahora me corro el riesgo de perder a la persona que amo. Si hay algo que tengo que decía es porque no quiero que se siga haciendo de esto un show, una novela, ni que sigan las especulaciones. Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amor. Y no solo a ella sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien. Siempre dijimos que lo básico era la confianza”.