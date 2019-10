Brunella Horna feliz por Richard Acuña: “Yo ya quería que se aleje de la política”

Brunella Horna habló en exclusiva para el programa “América Espectáculos”, donde aprovechó en aclarar algunas interrogantes con respecto a la situación laboral de su pareja, el excongresista Richard Acuña.

"Rogaba para que él deje de ser congresista. Yo ya le pedía hace rato. Decía 'por favor Vizacarra cierra el congreso', obviamente por todo lo que habíamos visto, por todo lo que se ve, por lo que está pasando y ahora se pueda dedicar a sus hijos”, aseveró entre risas.

PUEDES VER: Brunella Horna defiende su sincero amor por Richard Acuña

Así también, la joven empresaria se había incomodado porque muchos usuarios aseguraban que estaba en “modo ahorro” debido a que el hijo de César Acuña ya no trabaja en el Congreso.

"Estoy en modo ahorro porque me había ido de viaje, y siempre después de un viaje vienes 'golpeada'. Toca pagar las tarjetas de crédito. Entonces, por eso estoy en modo ahorro", expresó.

¿Brunella Horna y Richard Acuña planean convivencia?

La pareja de enamorados han planeado su mudanza. La empresaria compartió en sus redes sociales videos de su nueva casa en Trujillo. No obstante, siguió recibiendo críticas por parte de algunos usuarios. Por tal motivo, decidió hacer una aclaración respectiva.

Brunella Horna y Richard Acuña.

“Siempre ha estado en Trujillo también. Él la tenía comprada mucho antes que me conozca. Ahora ya empecé con la mudanza en Trujillo”, indicó, indicando que no piensa en casarse por el momento.

Brunella Horna: “No me quiero casar”

La exchica reality utilizó sus redes sociales para acercarse a sus seguidores y contarles algunas incidencias de su vida junto a Richard Acuña. Ante las preguntas de los cibernautas sobre sus planes futuros, Brunella dio una contundente respuesta.

Brunella Horna y Richard Acuña.

“El 80% de las preguntas que me hace son ‘¿cuándo me casó?, ¿cuándo seré mamá?’, y la verdad es que no me quiero casar. Tengo 22 años y aún no pienso en eso. Claro, más adelante sí, como toda mujer, pero por ahora no”, señaló la ‘Baby Candy’.