‘Zorro Zupe’ pide ‘ya basta’ a sus compañeros por protagonizar pelea en vivo

El set de televisión de “Válgame” se puso tenso. Los conductores Karla Tarazona, Janet Barboza, Mónica Cabrejos, el ‘Zorro Zupe’, Katy Sheen y Kurt Villavicencio perdieron el control y se enfrentaron en vivo durante la emisión del programa.

Pero quien reveló detalles íntimos de las reuniones fue el ‘Zorro Zupe’. Todo comenzó cuando Kurt Villavicencio acusó a Karla Tarazona de sufrir un cuadro de estrés debido a la ruptura de su expareja Christian Domínguez.

PUEDES VER Karla Tarazona acusa de hipócritas a sus compañeros de “Válgame” en vivo

El amigo de personajes de la farándula deslizó que la productora de “Válgame” les ha llamado la atención por las últimas discusiones ante los televidentes.

El 'Zorro Zupe', Kurt Villavicencio y Mónica Cabrejos

"Yo quiero decirles una cosa, chicos: en verdad no podemos estar cuestionando a Karla porque es nuestra compañera. Por motivos como este después nos llaman a todos a la oficina, cosa que tú no pasas porque tú te vas rápido, pero nos llaman a todos a la oficina y nos cuadran a todos, estamos media hora o cuarenta minutos escuchando a Charo Vicentelo (la productora) y en verdad esto no debería ser porque todos estamos trabajando acá. Chicos, en verdad, ¡Ya basta!", dijo el Zorro Zupe.

Los conductores se quedaron impactados con el comentario, pero Kurt Villavicencio le respondió: “No es que pelee con ella”

El ‘Zorro Zupe’ se mostró indignado por la negativa de su compañero. “No Kurt, ella es tu amiga. Katy Sheen y yo nos miramos las caras como diciendo nosotros nunca nos peleamos", expresó efusivo.

Karla Tarazona indignada con sus compañeros de "Válgame"

Luego, reveló que antes de firmar el contrato, le advirtieron que todos los conductores de “Válgame” se pelearían. “A mí me lo dijeron ‘ustedes se van a terminar matando’, y yo dije no, eso no va a pasar. Y es lo que está pasando porque la gente piensa que las cosas que pasan aquí en el set, también pasan detrás de cámaras y es súper incómodo”, sentenció.