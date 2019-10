Demi Lovato presenta tatuaje en honor a su amigo muerto por sobredosis

La cantante Demi Lovato presentó en Instagram su nuevo tatuaje realizado en recuerdo de su amigo, el modelo y actor Thomas Trussell III, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un motel de Los Ángeles el pasado 8 de octubre, víctima de una sobredosis de drogas.

“T por Tommy. Descansa en paz ángel especial”, escribió la cantante junto a la foto en blanco y negro de una pequeña "T" en el interior de su antebrazo.

En la publicación (realizada el 15 de octubre) la cantante añade otras dos imágenes de Thomas Trussell, mientras explica que el minimalista tatuaje fue realizado por Rafael Valdez, quien también fuera un amigo cercano del fallecido modelo.

“Es bonito y me siento muy agradecida", declara.

En otros stories presenta una imagen del programa del funeral y una captura de pantalla de la canción que esta escuchando: “See You Again” de Wiz Khalifa con Charlie Puth.

En una defensa por el recuerdo de Thomas Trussell III, la cantante realizó una declaración en Instagram sobre cómo él (al igual que ella) luchaba contra sus adicciones.

“Por cierto, para aquellos que no saben, este hombre luchó contra sus demonios cada maldito día. Lo intentó. Realmente lo hizo. Tenía un corazón de oro y dijo que si moría quería que se conocieran sus luchas para que pudieran ayudar a otros. Era demasiado bueno para este planeta”, expresó la cantante.

Finalmente, Demi Lovato hace un llamado a sus 74.7 millones de seguidores en Instagram a que busquen ayuda para superar la adicción a las drogas.

Como se recuerda, hace un año atrás la interprete fue traslada de urgencia a un hospital después de haber sufrido una sobredosis, después de ese incidente Demi Lovato permaneció 90 días en rehabilitación.