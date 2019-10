Carlos Álvarez suspende a Jim Maelo de “El cartel del humor” por denuncia de agresión

Una nueva denuncia de agresión aparece en la farándula local. Esta vez el acusado es el actor cómico Jim Maelo, quien fue denunciado por su expareja de violencia física.

Cinthya Esquerre, expareja de Jim Maelo, se quejó con el actor Carlos Álvarez de lo que le pasó y el líder de “El cartel del humor” decidió separar al acusado del elenco del programa humorístico de ATV.

PUEDES VER Amenazan a Carlos Álvarez por burlarse de congresistas en parodia

La mujer mostró imágenes de la supuesta agresión del famoso. En las fotos se la ve con algunas heridas en el rostro, pecho y manos.

Jim Maelo no tardó en defenderse. A través de sus redes sociales, el actor cómico aseguró que Cinthya Esquerre solo “quiere arruinar su carrera”. “Todo esto está armado por la señora Cinthya Esquerre (...) busca hacer escándalo, quiere publicidad”, manifestó.

“Por culpa de ella he perdido mi auto, he perdido un contrato grande y ahora mi trabajo”, agregó Jim en las redes.

Actor Jim Maelo se defiende

Para el exintegrante de “El cartel del humor”, es mejor ir a la cárcel o morirse que volver a vivir con la mujer que lo denunció. “Quiere arruinarme y verme preso, todo es armado, ya la conocen. Prefiero estar preso o no existir que seguir aguantando a una mujer conflictiva, tóxica y peligrosa. Yo pisé el palito y ahora perdí todo, créanme… fue un infierno, me lo advirtió hasta su propia familia”.

Por otro lado, Jim Maelo indicó que tomará acciones legales contra Cinthya Esquerre, la madre de su menor hija. “Mi abogado verá desde ya este caso de acoso, calumnia y difamación”, sostuvo.

Actor Jim Maelo se defiende

Tras perder su trabajo, el comediante Jim Maelo dio la cara en una conferencia que organizó para promocionar un show por sus 20 años de trayectoria artística.

“Ella me agrede a mí, me arañó. Tengo que trabajar mucho para comprarme un carro nuevo. Ahora no tengo trabajo con Carlos Álvarez. Voy a luchar por la tenencia de mi hija”, manifestó el actor.